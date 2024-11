Fãs de Taylor Swift aproveitam Black Friday para comprar álbum de vinil e novo livro da cantora

Por Siddharth Cavale e Ananya Mariam Rajesh

(Reuters) - Os fãs da Taylor Swift, alguns deles acompanhados de seus pais, fizeram fila nas quase 2.000 lojas da Target nos Estados Unidos nesta sexta-feira para adquirir cópias do novo livro da Eras Tour e do álbum de vinil da cantora.

Na esperança de se recuperar de uma longa sequência de vendas ruins nas lojas Target -- com compradores adquirindo em varejistas rivais -- a rede se uniu à cantora para aproveitar o "boom" de fãs que ela engajou após seus shows da Eras Tour.

Vários clientes formaram filas do lado de fora das lojas Target às 5h da manhã, mesmo sob temperaturas congelantes. A maioria estava ali para comprar produtos da Taylor.

"Sim, está muito frio, mas estamos aqui para comprar o livro da turnê de Taylor Swift e seu último lançamento em vinil", disse Carlos Miracle, um fã de 31 anos, enquanto esperava do lado de fora de uma loja em Chicago.

Os pais de filhas jovens e adolescentes estavam prontos para comprar o livro da turnê de Taylor com preço de 39,99 dólares na Target. A varejista também está disponibilizando uma versão em vinil e em CD de "The Tortured Poets Department: The Anthology" pela primeira vez, contendo 35 faixas, incluindo quatro músicas acústicas como bônus.

A versão de vinil sai por 59,99 dólares. O CD custa 17,99 dólares, de acordo com site da Target.

Em Los Angeles, Landon McCall, um contador de 31 anos, afirmou que "originalmente viria pelo vinil", mas viu o livro e decidiu comprar também.

Segundo McCall, um funcionário da Target "estava falando: 'isso vai acabar rápido. Todo mundo está querendo. Já vendi 30 esta manhã nos primeiros 30 minutos'", afirmou. "Então eu pensei: eu poderia muito bem levar os dois. Minha filha também gosta da Taylor Swift, então pensei que seria algo para ela e sua mãe meio que folhearem o livro juntas."

Taylor Swift, que tem 34 anos, tem estabelecido marcos na indústria musical e impulsionando economias locais com sua turnê Eras Tour, que passou recentemente pelo Canadá, um fenômeno que economistas denominaram "Swiftflação".

Taylor lançou em maio seu álbum mais recente, o "The Tortured Poets Department", durante o primeiro trimestre da Target, aumentando as vendas do setor de entretenimento da varejista em quase 10%.

Nesta sexta-feira, a moradora de Pittsburgh Julia Corrin, de 39 anos, comprou o livro da Eras Tour. A turnê foi um "momento realmente especial, e será ótimo ter algo para lembrar disso", afirmou ela.

(Reportagem de Sandra Stajonovic e Jackie Luna em Los Angeles; Justin Nathanson e Kyoko Gasha em Nova York; Eric Cox em Chicago; Siddharth Cavale em North Bergen, N.J.; Ananya Mariam Rajesh em Bengaluru)