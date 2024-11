Esposa de Yuri comemora eliminação de Fernando: 'Minha advogada tá louca'

Leoni Escobar, esposa de Yuri Bonotto, comemorou a eliminação de Fernando na décima roça de A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Leoni publicou em seus Stories o momento em que assistiu à eliminação do chef. Ela comemora quando Adriane Galisteu revela o resultado da roça.

A esposa de Yuri falou em processos. "Fernando, vem responder os processos aqui fora. Provar tudo que tu falou. Vem que minha advogada tá louca pra te conhecer,"

Leoni já havia revelado anteriormente que processaria Fernando pelas alegações que fez sobre Yuri.

Em algumas tretas, Fernando insinuou que Yuri era "gay" e tinha interesse por Sacha, que seria seu "sugar daddy". "Aproveita que ele [Sacha] está bêbado que você consegue hoje, Yuri", provocou Fernando em um episódio, dizendo que Yuri defende "macho que não te come".

