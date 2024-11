Esposa de Maurício Kubrusly diz que jornalista pensou em fazer eutanásia

Beatriz Goulart, 63, revelou que Maurício Kubrusly, 79, cogitou se submeter a eutanásia ao descobrir que sofre com demência fronto-temporal, doença que não tem cura.

O que aconteceu

Goulart explicou que na atual situação de Kubrusly, "a morte é um assunto" que permeia a vida do casal. "Maurício chegou a mencionar seguir o mesmo caminho escolhido por Antonio Cicero (escritor que fez eutanásia). 'Não tenho mais o que fazer aqui', disparou [ele] certa vez. Eu o demovi da ideia. Não vou ficar viúva, não. Mas estou me preparando para o dia em que ele esquecer meu nome", declarou ela em relato à Veja.

Esposa do jornalista destacou que ele "sempre foi um leitor voraz", que percebeu a doença ao não conseguir ler um jornal e que hoje também perdeu a capacidade de falar. "Percebi que os lapsos de memória recentes tinham evoluído para outro estágio, algo mais sério. Maurício perdeu de vez a capacidade de leitura. E parou também de usar o celular, porque começou a mandar mensagens e fotos para pessoas erradas. Entendi que ele estava mudando, e rapidamente. Há menos de um mês, aos 79 anos, parou de falar. É do que mais sinto falta — dividir com ele suas descobertas do mundo".

Beatriz contou ainda que eles passaram quase duas décadas vivendo em casas separadas e que foram morar juntos, a pedidos de Kubrusly, durante a pandemia, após ele perceber que estava doente. "Maurício manteve por muito tempo a consciência do que estava acontecendo. Tanto que, no meio da pandemia, depois de quase duas décadas de um relacionamento em casas separadas, ele propôs: "É hora da gente morar junto. Estou esquecendo as coisas".

A vida do jornalista é retratada no documentário "Kubrusly: mistério sempre há de pintar por aí", do Globoplay. Recentemente, Beatriz mostrou uma foto dele assistindo o produto. Os dois moram em Serra Grande, no litoral sul da Bahia.