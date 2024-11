Encerramento da Boogie Week tem show dos Racionais MC's ao vivo no Podpah

Nesta sexta-feira (29), os Racionais MC's se apresentam no espaço Unimed, em São Paulo, finalizando o evento da Boogie Week. Com ingressos esgotados, o show terá transmissão ao vivo pelo canal do Podpah, um dos maiores do Youtube. Assim o público vai poder assistir à segunda e última apresentação no ano do maior grupo de rap do Brasil ao vivo.

O que vai rolar

A intenção, segundo os Racionais, é aproximar o público que não teve condições para curtir a primeira apresentação ao vivo, no dia 22. Além de proporcionar uma nova experiência, como foi feita na live no canal do Youtube durante a pandemia.

A Boogie Naipe, produtora de Mano Brown, desenvolveu uma estrutura potente. Comprova assim a excelência preta não só no evento Boogie Week como também na apresentação do grupo.

Durante a primeira apresentação, os Racionais MC's encontraram novas formas de ilustrar não só a carreira como os grandes sucessos. É o caso da faixa "Diário de um Detento", que teve a participação do cantor Dexter.

Show dos Racionais MC's em São Paulo, na sexta (22), contou com convidados especiais para celebrar a cultura negra brasileira Imagem: Divulgação

Com a estrutura cinematográfica e até troca de figurino, o público teve a experiência de sentir que tanto Mano Brown como Dexter estavam realmente dentro da detenção do Carandiru. O palco transportou o público para o grande sucesso, como se fosse o clipe que ganhou o prêmio da MTV com melhor clipe do ano (no VMB de 1998).



Outra novidade que o público poderá ver ao vivo é a apresentação da faixa inédita em que Mano Brown divide os vocais com Rael e Rincon Sapiência. No começo do ano de 2024, Mano Brown divulgou que está produzindo e gravando o sétimo álbum da carreira do Racionais MC's.

O DJ KL Jay contou a Toca que o conteúdo do trabalho "está trancado a sete chaves". O segredo, segundo ele, é necessário para que o disco seja produzido e entregue ao público da melhor forma possível.

Dinastia

Falando de DJ KJ Jay, já há alguns anos ele, seu irmão, DJ Ajamu, e seu filho mais velho, DJ Will, vêm se apresentando de forma incrível nos shows dos Racionais. KL comanda a espaçonave enquanto seu irmão e seu filho incrementam a apresentação com efeitos sonoros e samples, que trazem uma nova repaginação dos sucessos dos Racionais.

Como na música "Fim de Semana no Parque", gravada no álbum "Raio X", de 1993. Nela, os DJs fazem uma apresentação genial, com a mistura do sample de Jorge Ben, na versão original com straches lindos que mostram o porquê de o DJ e sua família serem tão respeitados na cultura hip hop. Desse modo, o grupo vai além dos quatro integrantes: já é uma dinastia.

A estrutura cinematográfica do show tem uma grande influência do integrante Ice Blue. Ele já citou em várias entrevistas que se vê como linha de frente, tanto no palco como também nessa ocasião, com a perspectiva de trazer a melhor estrutura, tanto para o grupo quanto para o público que está assistindo.

Durante a apresentação do dia 22, Ice Blue juntamente com a equipe Boogie Naipe trouxeram elementos novos ao shows dos Racionais. Entre eles, troca de figurino, jogo de luz e telões com posições de câmeras impactantes — por mais que você estivesse longe do palco, você conseguia ter a melhor sensação possível durante a apresentação.

Mano Brown se apresenta em São Paulo na sexta (22), durante show que fez parte da Boogie Week Imagem: Van Campos/AgNews

Mano Brown, desde da origem do grupo, sempre se colocou à frente na construção criativa, produzindo, compondo e cantando os trabalhos dos Racionais. Nessa apresentação desta sexta (29), o grupo traz, além dos DJs, um tecladista, que ajuda na construção melódica das músicas trazendo à tona o clima que a música e apresentação precisam.

Já Edi Rock, visto como grande professor no conjunto, expõe todo esse poder criativo através da tecnologia e das produções profundamente bem masterizadas. Fazendo a plateia sentir cada beat, cada grave, e se emocionar com sucessos como "Mágico de Oz" e "Negro Drama".

Os portões serão abertos às 20h, no espaço Unimed, localizado na Barra Funda, zona oeste de São Paulo. Está será a última apresentação do grupo em 2024.