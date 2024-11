Diogo Melim pede a namorada em casamento no Japão: 'Eu sempre soube'

Diogo Melim, 32, pediu a namorada, Nanda Caroll, em casamento nesta sexta-feira (29).

O que aconteceu

O cantor aproveitou uma viagem ao Japão para surpreender Nanda. Ele se ajoelhou à beira de um lago, com várias pétalas de flores pelo chão e fez o pedido de casamento.

Diogo usou o momento para se declarar para Nanda e leu um textão para ela. "Obrigado por confiar e principalmente por acreditar em mim. Você literalmente mudou a minha vida e me mudou pra melhor", disse ele.

Sou uma pessoa curada porque você abraçou as minhas imperfeições, meu lado velho rabugento, meu jeito metódico de fazer as coisas, minha inquietação por pensar demais e as minhas lutas diárias contra a minha própria mente. Diogo Melim

Nanda disse o aguardado "sim", beijou o noivo e eles trocaram carícias. "Que felicidade! Chorei", escreveu ela em um comentário com seu perfil no Instagram.

Em seu longo texto, Diogo se derreteu todo pela influenciadora. "Linda, otimista, amorosa, gentil, educada, autêntica, independente, ama os animais e se preocupa com a família, cadê os defeitos? Até hoje não encontrei. Eu sempre soube que era você e falei com tranquilidade 'eu te amo' no primeiro encontro", afirmou.

Diogo e Nanda estão juntos há quatro anos. Os dois confirmaram o relacionamento em setembro de 2020.

Antes disso, o artista viveu um relacionamento com Bianca Andrade, a Boca Rosa. O namoro dos dois chegou ao fim após a participação da influenciadora no BBB 20. O término veio meses antes do novo namoro de Diogo com Nanda.