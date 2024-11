Leão: Saída de Denilson mostra que Band não tem força para segurar talentos

Do UOL, em São Paulo

A saída do comentarista esportivo e ex-jogador Denilson mostra que a Band consegue lançar talentos, mas não tem forças para segurá-los, avaliou o colunista Leão Lobo no Splash Show, do Canal UOL, nesta sexta-feira (29).

Denilson tinha contrato vigente até 2027, mas optou pela rescisão do vínculo após 14 anos na emissora. O profissional estaria na mira da Globo para apresentar um programa no SporTV, nas noites de domingo, em 2025, conforme apuração feita pelo F5, site de entretenimento da Folha.

Uma proposta da Globo é uma proposta da Globo. Deve ser muita grana, ele leva muitos anunciantes. A Globo deve estar interessada no tipo de anunciante que ele leva. Acho que ele está certo. Quer valorizar o passe dele. Acho o Denílson uma pessoa muito com o pé no chão. É uma proposta que veio e não tem muito como segurar.

A Band sabe que ela lança pessoas... Trabalhei lá, e lembro de quantas pessoas a Band lançou, mas ela nunca tem força para segurar essas pessoas. Porque chega uma hora, a proposta que vem de fora é maior. É triste isso, mas parece ser uma conformidade na Band. Não sei porque a Band insiste em não querer crescer.

Leão Lobo, colunista de Splash

Ainda não há informações sobre a data de despedida dele do Jogo Aberto, programa do qual ele ainda faz parte.

Projeto engavetado

A decisão de deixar a emissora do Morumbi ocorre quase dois meses depois que a Band desistiu de lançar um programa solo para o comentarista esportivo, conforme noticiou o F5 em outubro. O projeto foi engavetado e nada mais foi conversado na direção da emissora sobre o assunto, segundo a publicação.

Após se aposentar dos gramados, Denílson foi lançado pela Band como comentarista em 2010: iniciou a jornada fazendo a cobertura da Copa do Mundo na África do Sul, em 2010, no programa Band Mania, comandado por Milton Neves. Depois, passou a dividir o Jogo Aberto com a apresentadora Renata Fan.

Além de Denilson, a Band também anunciou oficialmente o fim do contrato de José Luiz Datena por meio de comunicado enviado à imprensa. O jornalista já havia confirmado que não retornaria ao comando do Brasil Urgente, atração policial que apresentou por 20 anos.

Antes de encerrar seu vínculo empregatício, emissora e apresentador planejavam uma atração voltada ao entretenimento para a grade de 2025, mas o projeto acabou não se realizando.

