De dunas do Brasil aos Andes: por dentro da nova premium business da LATAM

"Privacidade, comodidade e um desenho inspirado na beleza natural da América do Sul": é assim que o Grupo LATAM descreve suas novas cabines premium business.

Em parceria com a consultoria de design em aviação de luxo PriestmanGoode, a companhia aérea oferece aos seus passageiros da classe mais luxuosa de sua frota um desenho que remete desde as dunas de areia do Brasil nos assentos Recaro R7 até as mesas de granito inspiradas nas Cordilheiras dos Andes.

A cia também exibe assentos privativos com portas de correr, os únicos do mercado na América do Sul. Cada suíte se transforma em uma cama, para descanso nos voos de longa distância.

Novo design da classe premium business da LATAM Imagem: Divulgação

Os passageiros também terão acesso direto ao corredor, compartimentos dedicados aos calçados, espaço de armazenamento, além de entradas USB-A e USB-C para carregar dispositivos. Para o entretenimento, cada suíte contará com uma tela de alta definição de 18 polegadas.

O novo desenho da nova Premium Business é uma celebração à América do Sul e todas as suas paisagens e rica cultura , afirma Jaime Cornejo, gerente de interior de cabines e IFEC do Grupo LATAM sobre as novas cabines que serão entregues no primeiro trimestre de 2025.

A primeira aeronave que contará com a nova cabine Premium Business já está em processo de modificação no Centro de Manutenção e Reparo da LATAM (MRO), em São Carlos (SP). Em setembro de 2024, o grupo LATAM iniciou um processo de renovação de 24 aeronaves Boeing 787, com um investimento total de US$ 360 milhões, redesenhando completamente os interiores das cabines com novos assentos, entretenimento a bordo e melhorias no design.