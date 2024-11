Caiu na lama, apresentou jornal de cueca: 5 momentos de Datena na Band

Datena está fora da Band. A emissora confirmou hoje o fim do contrato "em comum acordo" com o apresentador. Em outubro, a emissora do Morumbi afirmou que Datena seguiria de férias até o fim do ano e, em 2025, migraria para o entretenimento.

José Luiz Datena assumiu o Brasil Urgente em março de 2003 e ficou na função até junho de 2011. Após uma rápida passagem pela Record, ele retornou à Band em agosto do mesmo ano. Em junho de 2024, ele deixou a telinha e se lançou candidato à prefeitura de São Paulo, mas não foi eleito.

Relembre os principais momentos do apresentador

1. Confundido com o Faustão

Durante a campanha eleitoral de 2008 para a prefeitura de São Paulo, Datena entrevistou a então candidata Marta Suplicy. Sem perceber, ela trocou o nome do apresentador e o chamou de Faustão.

"Gostei do Faustão. Eu até pareço com ele", respondeu Datena na hora. Marta deu risada. No final da entrevista, o apresentador brincou e a chamou de Luiza Erundina, ex-prefeita da capital paulista.

2. Apresentou programa de cueca

Datena cumpre promessa e fica de cueca Imagem: Reprodução/Band

Durante a Copa do Mundo de 2014, que aconteceu no Brasil, Datena teve que cumprir uma promessa inusitada. Dias antes do fatídico 7x1 da Alemanha contra a Seleção Brasileira, o apresentador se comprometeu ao dizer que apresentaria o jornal de cueca caso o time não chegasse a final do torneio.

Olha que coisa lamentavelmente ridícula ter que usar essa cueca, mas é uma homenagem. Não tem nada mais vergonhoso do que uma seleção brasileira perder de 7.

Datena, na ocasião

3. Anunciou a morte de Ricardo Boechat

Datena chora ao noticiar a morte de Boechat Imagem: Reprodução/Band

No dia 11 de fevereiro de 2019, Datena entrou no ar mais cedo com o Brasil Urgente para anunciar a morte do apresentador Ricardo Boechat. O jornalista morreu em uma queda de helicóptero na grande São Paulo.

É com profundo pesar, nesses meus quase 50 anos de jornalismo, que cabe a mim informar que o maior âncora da TV brasileira, Ricardo Boechat, morreu hoje num acidente de helicóptero no Rodoanel, aqui em São Paulo.

Datena, na ocasião

4. Caiu na lama

Datena caiu em lamaçal no litoral norte de São Paulo Imagem: Reprodução

Em fevereiro de 2023, Datena entrou ao vivo no Brasil Urgente direto do litoral norte de São Paulo, que foi atingido por fortes temporais, mas acabou tombando e caindo no lamaçal.

Emocionado, ele disse que a área afetada pela tragédia se tornou uma espécie de areia movediça, que praticamente impossibilita as pessoas de se locomoverem.

5. Conversou com golpista ao vivo

Em maio do ano passado, Datena ligou para um golpista ao vivo durante o Brasil Urgente. Ele recebeu uma mensagem suspeita em seu celular, e decidiu retornar no número ao perceber que não era um contato oficial do banco.

"Queria fazer uma confirmação de compra que eu acho que eu não fiz. Como eu faço?", perguntou o apresentador. Ao perceber que era Datena do outro lado da linha, o golpista desligou. "Picareta, golpista, sem vergonha, safado."