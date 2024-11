Carlinhos Maia afirma que 'nunca' foi humilde: 'Nada a ver com dinheiro'

Carlinhos Maia, 33, rebateu as críticas por ter fama de ser uma pessoa "desumilde".

O que aconteceu

Maia admitiu que não é humilde e afirmou que isso não tem relação o fato de hoje ser milionário. "Acho isso um saco, de como as pessoas usam essa palavra de maneira errada o tempo. Não! Nunca fui e não tem nada a ver com dinheiro, porque nunca fui essa pessoa", declarou no programa SuperPop (RedeTV!).

O influenciador disse sentir que as pessoas querem que ele mude sua personalidade, mas isso não vai ocorrer. "Eles querem que eu mude a minha personalidade, que me trouxe até aqui, para fingir ser uma coisa que não sou. Eu sou generoso, pode contar comigo".

Ele também destacou que sabe tratar com educação quem o trata de forma respeitosa. "Não vou te humilhar gratuitamente, só se você fizer alguma coisa que encha o meu saco. Se você for uma pessoa boa, vou lhe tratar com a maior educação do mundo e o maior respeito".

As pessoas querem que eu force uma coisa, que eu não vou ser nunca. Para mim, humildade não é isso. E tem gente que realmente é muito mais simpática. Sou mais na minha e tímido. Mas também não destrato ninguém gratuitamente, não sou muito do toque. Eu gosto de um tchau de longe.

Recentemente, Carlinhos Maia disse em entrevista a um podcast que usou o auge de sua carreira para "humilhar" algumas pessoas. "Eu me deslumbrei, comecei a humilhar as pessoas. Foi um momento em que comecei a humilhar sim algumas pessoas. Ia para a internet e esbravejava, [pensei] 'sou o dono do mundo, tudo que eu disser é lei'. E não foi bem assim. E veio esse cancelamento que foi bem merecido", contou na ocasião.