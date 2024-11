Brutal e distópico: thriller de franquia de US$ 1 bi é sucesso na Netflix

Errata: este conteúdo foi atualizado

Diferente do apontado inicialmente, John Wick 3: Parabellum não arrecadou mais de US$ 1 bilhão em bilheteria. O longa fez, sozinho, cerca de US$ 327 milhões. A marca de US$ 1 bilhão é referente ao montante total atingido por toda a franquia John Wick e foi alcançada após o lançamento do quarto filme da série (Baba Yaga), no ano de 2023.