Bete Mendes volta às novelas e celebra cultura nacional: 'Bombando'

Bete Mendes, que está no ar em "Garota do Momento" (Globo), afirma que a cultura brasileira está aquecida e elogia o atual governo, do presidente Lula, por isso.

TV, cinema, teatro...

Aos 75, a atriz retorna às novelas após oito anos —seu último folhetim tinha sido "Tempo de Amar" (2017). Segundo ela, uma trama "belissimamente" escrita por Alessandra Poggi e dirigida por Natalia Grimberg, principalmente, por falar sobre racismo nos anos 1950

Na história, Bete Mendes é Dona Arlete, avó biológica de Bia (Maisa) e costureira de mão cheia que vive na pensão de Iolanda (Carla Cristina Cardoso). Enganada, ela pensa que a filha e a neta estão no exterior e se consola no trabalho.

"Ela tem poucas notícias delas [filha e neta], mas tem uma alegria. É costureira da TV Ondas do Mar, continuando o trabalho que ela tinha no Teatro de Revistas, que ela adorava participar. Isso equilibra os sentimentos dela e dá condições de sobrevivência".

Arlete (Bete Mendes) em foto promocional de 'Garota do Momento' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Além do retorno às novelas, Bete Mendes tem vários outros trabalhos previstos para 2025. Ela também estará no ar na reprise de "Tieta", em Vale a Pena Ver de Novo", em uma minissérie que deve estrear no Globoplay, no filme 'Espécie Invasora', dirigido pelo Bruno Safadi e em um outro filme dirigido pelo Marcus Vilar. "Muita coisa junta", brinca ela.

Para a atriz, o grande volume de projetos é resultado de uma nova fase da cultura brasileira, após a pandemia de covid-19. "Atrapalhou demais muitos projetos, muita gente ficou sem trabalho, mas também pelo desgoverno que nós tínhamos, que destruiu a educação, a cultura, muita coisa... Então ficava muito difícil trabalhar".

Graças a Deus, estamos novamente com um governo democrático. Só para você ter uma ideia, eu estou indo a três espetáculos por semana, porque está todo mundo bombando, com público e peças maravilhosas. O talento brasileiro se apresentando. Peço apenas que nós, brasileiros e brasileiras, gostemos da gente, porque temos muito talento nesse país, muita coisa para ver. Então vão ao teatro, vejam novelas, shows de música. Isso eleva nosso trabalho, que fica ainda melhor. Bete Mendes

Dona Aída (Bete Mendes) em 'Tieta' Imagem: Bazilio Calazans/Globo

Feliz com o mercado cultural aquecido, Bete, reforça a importância do voto, do processo eleitoral e da democracia. "Eleições são, sempre, um cheque na respeitabilidade, na credibilidade, na consciência e no que a população está querendo. Algumas eleições nos deixam felizes como a que derrubou o 'desgoverno' [Bolsonaro] e outras nos deixam tristes, como os resultados majoritários para eleições de prefeitos".

Mas a gente tem que ter esperança. Apesar dos pesares, temos uma coisa chamada democracia, onde discutimos e podemos divergir, concordar e debater ideias para somar, para crescer. Minha esperança é por aí, principalmente com a cultura sendo a ponta de lança de tudo isso. Bete Mendes

Uma das fundadoras do Partido dos Trabalhadores (PT), Bete já trilhou carreira política e foi deputada federal entre 1983 e 1987, mas, como ela diz, sempre pela cultura. "Como deputada federal, constituinte e secretária de estado da Cultura, sempre defendi a democracia e a cultura. Nunca estive do outro lado. Jamais".