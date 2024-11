Após prisão, Deolane curte show em área vip de cruzeiro de Maiara e Maraisa

De Splash, em Santos (SP)* e no Rio

Com as irmãs e a mãe, a influenciadora Deolane Bezerra, 36, curtiu show do cantor Leonardo em cruzeiro de Maiara e Maraisa na tarde desta sexta-feira (29).

O que aconteceu

De óculos escuros, a influenciadora assistiu ao show do cantor sertanejo em uma área vip por volta das 17h. Splash registrou que Deolane estava acompanhada pelas irmãs, Daniele e Dayanne, além da mãe, Solange Bezerra.

É uma das primeiras aparições da influenciadora após prisão em decorrência das investigações da Operação Integration. Deolane esteve detida preventivamente na Colônia Penal Feminina de Buíque, a 280 km de Recife, e Solange na Colônia Penal Feminina Bom Pastor, na capital pernambucana. Recentemente, a CPI das bets aprovou convocação de Deolane, Jojo Todynho, Viih Tube, Gkay e Weslley Safadão.

*A repórter Luiza Stevanatto viajou a convite da organização do evento