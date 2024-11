Ananda reage a choro de Minerato após racismo: 'Show de coitadismo'

A cantora Ananda, 26, comentou o choro de Ana Paula Minerato, 31, após o vazamento de suas falas racistas.

O que aconteceu

A artista criticou a live em que Minerato pediu desculpas e ficou em prantos após o vazamento. "Show de coitadismo. Ela chora e se mostra triste por ser pega falando coisas que ela sempre diz, mas a máscara caiu", disse em entrevista ao jornal O Globo nesta sexta-feira (29).

Ela não me ofendeu. Ela feriu uma comunidade que é morta pela cor de sua pele, não se trata apenas de mim. Ananda

A integrante do Melanina Carioca teme que Ana Paula saia impune do caso. "Espero que a justiça seja feita. As pessoas querem ela presa, mas, pela impunidade acerca desses crimes de racismo, pode ser que não seja. Precisamos entender de que forma ela vai pagar. Não tem desculpa para crime", declarou.

Ananda também se abriu sobre sua relação com KT Gomez, ex de Minerato com quem a ex-panicat falava quando foi racista. A cantora ressaltou que o rapper estava solteiro na época. "Não fui um casinho do [KT], fruto de uma traição. Conheci a família dele, almocei lá", explicou.

A cantora decidiu se afastar ao sentir que KT e Minerato podiam se reconciliar após o término conturbado, que envolveu até ações na Justiça. "Eu intuitivamente entendi que pudesse haver uma volta, e, zelando pelo meu bem psicológico, disse que ele tinha que resolver isso antes de mim", disse ela.

Ananda também sugeriu que uma parceria de trabalho dela e KT teria revoltado Minerato na época dos áudios. "Ela se sentiu ameaçada por achar que estava perdendo uma pessoa para outra que ela julgava ser inferior a ela. Simplesmente me julga menos digna de amor do que ela", afirmou.

Nunca passei por algo assim. A gente que tem traços negroides sofre provocações mais veladas. A impunidade está tão grande que não só as pessoas negras retintas estão sendo colocadas no discurso de ódio.

Após sugestões nas redes sociais, Ananda contou que poderia aceitar um convite da Gaviões da Fiel para o Carnaval. "O Carnaval é feito pelo movimento negro, em que essa comunidade é protagonista da festa. A Ana Paula estava ali lucrando e aparecendo no meio de um movimento que ela na verdade odiava", pontuou.

Para Ananda, Minerato se revoltou após uma parceria dela com o ex, KT Gomez Imagem: Reprodução/Instagram

O caso

Ananda registrou um boletim de ocorrência sobre o caso nesta quarta-feira (27). A artista foi até a Decradi (Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância) após o vazamento dos áudios em que Ana Paula se referia a ela com termos como "mina do cabelo duro" e "neguinha".

Minerato fez uma live chorando para pedir desculpas e disse ter sido vítima de um relacionamento abusivo. Ela afirmou que o ex-namorado a "colocava contra" Ananda. "Ele usou essa traição que ele fez com essa Ananda, comigo, para poder botar ela contra mim. Ele botou ela contra mim muitas vezes. Muitas, muitas, muitas vezes. Mostrou vídeos. Falava dela, e falava coisas terríveis", disse ela na transmissão ao vivo na terça-feira (26).

A Secretaria de Justiça e Cidadania de São Paulo também abriu um processo contra Minerato para apurar os áudios racistas. A Coordenadoria de Políticas para a População Negra (CPPN) abriu expediente na Ouvidoria para a investigação do caso.

A Band FM e a Gaviões da Fiel também decidiram demitir Ana Paula após a veiculação dos áudios. A apresentadora comandava o programa "Estação Band FM" desde 2015, assim como era musa da escola de samba há muitos anos.