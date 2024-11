A Fazenda: Discursos de Galisteu são chatos e sem novidade, diz Dantinhas

Do UOL, em São Paulo

Os discursos feitos pela apresentadora Adriane Galisteu, em A Fazenda, da Record, estão cada vez mais chatos e não trazem novidade, avaliou o comentarista Dantinhas no Central Splash, do Canal UOL, nesta sexta-feira (29).

"Volta, volta, volta, volta e não diz nada, entendeu?", afirmou Dantinhas ao avaliar os discursos da apresentadora durante a eliminação do jogo.

Antes de anunciar a saída de Fernando Presto, na noite de ontem (28), Galisteu discursou para os três peões, mas soltou algumas dicas em meio às palavras — algo que não passou despercebido do grande público. (Veja o discurso da Galisteu, na íntegra, abaixo).

Em bate-papo com Bárbara Saryne, Dantinhas classificou os discursos na roça como superficiais e fracos, se comparados com os do BBB, da Globo.

Então, sempre tivemos discursos muito, muito, muito fracos, muito fracos, muito superficiais, muito sem graça. Se a gente for comparar com os discursos do Big Brother, né? Tem uma diferença gigantesca, mas eu acho chato, eu acho muito chato os discursos.

Dantinhas

A sensação que eu tenho é que Galisteu tem dado cada vez mais dicas. Porque o resto da casa já tem certeza que o Sacha é favorito, né?

Bárbara Saryne

E ontem ela ainda deu uma dica, depois que a Luana, não, a Luana já tinha voltado, ela ainda deu mais uma dica ali para o Fernando e para o Juninho que estava na hora deles começarem a desfazer os grupos e tal. Isso seria uma mensagem importante para a Luana, eu não entendi porque [ela mandou isso] depois que a Luana saiu.

Dantinhas

Eliminação de Fernando e discurso de Galisteu

O chef Fernando Presto foi o décimo eliminado, com 7,01% dos votos. No reality show, é eliminado o peão que recebe menos votos para ficar. Luana Targino, primeira peoa salva, e Juninho Bill continuam no jogo. As porcentagens não foram reveladas.

Ao discursar, a apresentadora disse a seguinte mensagem. "Estamos caminhando para o final da temporada. Quanta coisa já mudou. Certezas foram postas em cheques. Brigas deixaram marcas. A gente consegue perceber as próprias mudanças?"

Galisteu falou para Fernando. "Fer, você nunca teve papas na língua e sabe disso. Se meteu numa montanha de conflitos. No começo era ferro e fogo, mas depois você aprendeu a separar o game da convivência. Independente dos motivos que levaram a mudança, o importante é ver o que o público achou dessa sua transformação".

Depois, discursou para Juninho. "Juninho, la atrás eu disse que você era um cara tranquilão, mas parece que a ficha do jogador foi caindo. Você não foge da raia e mostrou que também tem sua pimenta", disse.

Por fim, ela finalizou, antes do anúncio do eliminado. "Quanto os ventos das mudanças sopram, algumas pessoas constroem barreiras, outros moinhos. É uma pena que uma dessas três jornadas tão intensas esteja acabando."

