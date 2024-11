Zélia cai em arapuca de vilão inesperado em 'Garota do Momento'

No capítulo de sexta-feira (29), da novela "Garota do Momento" (Globo), Raimundo comemora a decisão de Beto. Guto cede à pressão de Eugênia para reatar o namoro.

Ronaldo convence Mauro a se passar por Genoca para se aproximar de Celeste. Beto e Glorinha selam um acordo de observar Basílio de perto.

Maristela revela a Basílio que o ponto fraco de Beto é Lígia. Basílio assalta Zélia a mando de Maristela. Sérgio comenta com a Alfredo que o público se identificou com Teresa. Maristela conta a Juliano sobre seu acordo com Basílio.

Zélia jura vingança contra Maristela. Maristela promove um jantar para Beatriz e convida Lígia para cantar.