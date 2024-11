'Volta por Cima': Jão recebe a melhor notícia da vida e Madá morre de ódio

Em "Volta por Cima" (Globo), Jão (Fabrício Boliveira) vai ser surpreendido com uma notícia incrível, mas isso não agradará Madalena (Jessica Ellen).

O que vai acontecer

Chico (Amaury Lorenzo) dará com a língua nos dentes sobre a gravidez de Cacá (Pri Helena). O malandro vai contar o que está acontecendo para Madá e ainda revelará que o bebê é de Jão.

Madalena, a princípio, pensará que se trata de uma brincadeira de Chico. No entanto, nas cenas seguintes a decoradora de festas confronta Jão e constata que a gravidez é verdade.

Aflita, Madá pede conselho para Cida (Juliana Alves). A amiga da protagonista a acalmará e dirá que o melhor é apoiar Jão nessa fase atual.

Mesmo assim Madá fica com um pé atrás na relação. Ela verá que Jão está feliz da vida por saber que será pai e ficará ainda mais desesperada com a situação.

