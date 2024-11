Vladimir Brichta se apaixonou por Adriana Esteves em novela há 20 anos

O ator Vladimir Brichta participou recentemente do Podpah e, na entrevista, revelou detalhes sobre o início de seu relacionamento com Adriana Esteves, com quem é casado desde 2006.

O casal se apaixonou durante as gravações de Kubanacan, novela de Carlos Lombardi, que foi ao ar pela Globo entre 2003 e 2004. Na trama, Vladimir e Adriana viviam o casal Rico e Lola.

"As pessoas lembram muito de Kubanacan, que marcou tanta gente. Eu e a Adriana começamos a namorar no final da novela. Por isso, ela é tão especial por vários motivos", lembrou o ator na conversa com Igão e Mítico, os âncoras do Podcast.

Mas Vladimir e Adriana se conheceram dois anos antes das gravações de Kubanacan, quando contracenaram em Coração de Estudante, novela de Emanuel Jacobina que foi ao ar em 2002. Amelinha e Nélio, personagens vividos pelo futuro casal, vivem uma relação proibida, que resulta numa gravidez indesejada.

Tanto Kubanacan quanto Coração de Estudante podem ser assistidas pelo Globoplay.