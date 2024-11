Vai ter virada em A Fazenda? Veja enquete atualizada e como está votação

Fernando, Juninho e Luana estão na 10ª roça e disputam a preferência do público para continuar na disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões em A Fazenda 16.

Um dos participantes será eliminado na noite desta quinta-feira (28) durante o programa ao vivo da Record TV.

O que diz a enquete

Luana Targino lidera com folga a votação. A influenciadora soma 61,59% na parcial feita às 18h20 e estaria longe da eliminação.

Juninho aparece na segunda colocação com 23,8%. O músico trava uma disputa com Fernando Presto para seguir na disputa.

Presto está na berlinda. O chef de cozinha soma apenas 14,61% na enquete e seria o participante eliminado na roça.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem você quer que fique na décima roça? Resultado parcial Total de 132913 votos 13,81% Fernando 25,41% Juninho 60,78% Luana Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 132913 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:



10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso