Toca Revela: músicas baseadas em notícia definem última vaga da semifinal

No episódio desta quinta-feira (28) do Toca Revela - o Reality, a pernambucana Sofia Malta e a banda baiana Gravenave vão se enfrentar no desafio de compor e performar uma música baseada numa matéria do UOL.

Um spoiler: eles tiraram onda com uma matéria sobre os benefícios da flor de cajueiro. Quer ver como eles se saíram? Assista aqui ao sexto episódio do reality!

Quem mandar a melhor, garante a última vaga na semifinal da competição, que acontece em São Paulo, cara a cara com o produtor musical Dudu Marote, que vai produzir o EP do grande vencedor.

E se prepare: a partir da semana que vem é você vai escolher quem são os finalistas.

Acompanhe as redes sociais do reality e todas as notícias do Toca Revela - O Reality. Os novos episódios estão no ar às terças e quintas, às 18h.

O reality

No próximo episódio de TOCA Revela - O Reality, a semifinal começa pegando fogo!

Só os melhores vêm para São Paulo para literalmente dar show. Os participantes terão que se enfrentar diante do renomado produtor musical Dudu Marote.

A grande final será decidida pelo público através de votação popular.

Quem vencer fatura o grande prêmio: um EP de quatro faixas produzido pelo próprio Dudu Marote e distribuído pela Altafonte, uma empresa que está presente em mais de 170 países e tem parceria com artistas como Liniker, Gilberto Gil, Luedji Luna, Alok e Duda Beat.