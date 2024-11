St. Vincent é a segunda atração confirmada no Popload Festival 2025

Após um primeiro anúncio com Norah Jones, que agradou mas dividiu opiniões, o Popload Festival 2025 confirma o show de St. Vincent para a próxima edição no dia 31 de maio, no Parque Ibirapuera, em São Paulo.



Por mais de 20 anos, St. Vincent, ou Annie Clark, vem deixando sua marca na música com um estilo único e performances eletrizantes. Com três GRAMMYs no currículo, incluindo prêmios de "Melhor Canção de Rock" e "Melhor Álbum de Música Alternativa", além de quatro novas indicações para 2025, ela é um dos maiores nomes da música contemporânea.

Entre seus feitos, destacam-se colaborações icônicas com artistas como David Byrne e Taylor Swift, uma participação histórica no álbum "III-Imagined" de Paul McCartney, com quem também performou ao vivo no show que o ex-beatle fez no México. Ela traz ao Brasil a turnê do álbum "All Born Screaming".

St. Vincent / Popload Imagem: Alex da Corte

Indies ousados, Popload certeiro



Com o anúncio de St. Vincent, o festival reafirma sua identidade ao oferecer uma programação que mistura inovação, ousadia e talento.

A pergunta que fica é: quem será o próximo grande nome a ser revelado? O TOCA UOL segue acompanhando de perto todas as novidades do festival. Fique ligado!



Serviço:

POPLOAD FESTIVAL 2025

Data: 31 de maio, sábado

Local: Parque Ibirapuera, São Paulo

Ingressos lote promocional - PISTA:

Meia-entrada: R$ 250,00

Ingresso solidário: R$ 300,00

Inteira: R$ 500,00

Site de vendas: ticketsforfun.com.br

Classificação etária: Crianças abaixo de 5 anos: não será permitida a entrada. De 5 a 15 anos: permitida a entrada acompanhadas por pais ou responsáveis legais.

A partir de 16 anos: permitida a entrada desacompanhadas.