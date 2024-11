Robbie Williams espera que filme "Better Man" ajude na cura de espectadores

Por Hanna Rantala

LONDRES (Reuters) - A turbulenta história de vida do cantor e compositor britânico Robbie Williams serviu de inspiração para o filme musical "Better Man", no qual o astro pop é retratado como um macaco de CGI (imagens geradas por computador).

O drama semi-autobiográfico acompanha a jornada de Williams da infância ao estrelato mundial. O músico de "Angels" e "Rock DJ", cujos maiores sucessos são incorporados ao filme, empresta sua voz ao personagem principal.

Ao participar da estreia do filme em Londres na última quarta-feira, Williams, que também foi tema de um documentário da Netflix no ano passado, disse que compartilhar sua história foi fácil.

"Eu nunca paro de falar sobre meu passado. É assim que me socializo. Você me conta sobre seu trauma de infância, eu conto sobre meu trauma de infância e nos damos bem. Isso é normal para mim", disse Williams, que completou 50 anos em fevereiro.

"A música cura, o entretenimento cura. E espero que, de alguma forma, esse filme seja um processo de cura para as pessoas. Sei que é uma ambição grandiosa e algumas pessoas em casa podem estar pensando 'ugh, ok, é claro', mas estou falando sério."

"Better Man" mostra um Williams adolescente entrando para a boy band Take That nos anos 90, seu abuso de substâncias e diferentes opiniões levando-o a deixar o grupo e iniciar uma bem-sucedida carreira solo, embora prejudicado pela depressão e pelo vício.

Também retrata os altos e baixos de seu relacionamento com a cantora Nicole Appleton, do All Saints, e as brigas com Gary Barlow, do Take That, e com os irmãos Liam e Noel Gallagher, do Oasis.

Dirigido e co-escrito pelo cineasta de "O Rei do Show", Michael Gracey, "Better Man" nasceu de uma série de entrevistas informais no estúdio de gravação de Williams, que não foram inicialmente planejadas para um filme.

A ideia da abordagem incomum para o filme surgiu naturalmente, disse Gracey. A versão em macaco de CGI de Williams é interpretada pelo ator Jonno Davies, que usou um traje de captura de atuação durante as filmagens.

"Para alguém que se vê como um macaco performático, isso fez muito sentido", disse Gracey. "Acho que você vê mais de Robbie no macaco. Acho que você tem mais empatia pelo macaco e acho que, criativamente, isso o torna muito atraente."

Williams, que lançou uma nova música da trilha sonora do filme chamada "Forbidden Road" na semana passada e embarcará em uma turnê pelo Reino Unido e Europa em 2025, disse que mais músicas novas estão a caminho.

"Novas músicas serão lançadas, dependendo do sucesso do filme. Se o filme for muito bem, mais cedo, se não for, mais tarde."

"Better Man" começará seu lançamento cinematográfico global em 25 de dezembro.

(Reportagem de Hanna Rantala)