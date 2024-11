Príncipe William diz que caçula está aprendendo bateria: 'Tampo o ouvido'

Príncipe William, 42, contou em um evento sobre o novo hobby de Príncipe Louis, 6.

O que aconteceu

Na premiação Tusk Conservation Awards, em Londres, que aconteceu na quarta-feira (27), o sucessor do trono do Reino Unido conversou sobre a paixão de Louis pela música com Ronnie Wood, 77, baixista dos Rolling Stones e Mark Knopfler, 75, ex-guitarrista do Dire Straits. Segundo o The Telegraph, William revelou que está formando um possível musicista.

"Meu filho mais novo está aprendendo a tocar bateria. É por isso que passo o dia inteiro com os dedos [tampando] os ouvidos", brincou o príncipe. No evento, William apresentou os vencedores da noite por seus esforços em trabalhos de conservação ambiental.

William também é pai de George, 11, o segundo na linha sucessória do trono, e Charlotte, 9, frutos de seu casamento com Kate Middleton, 42.