Peões brincam sobre repescagem e Vanessa critica peoas: 'Mulherada chata'

Enquanto treinavam na academia, Sidney, Juninho, Fernando, Gilsão e Vanessa falavam sobre estender A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Sidney diz que faltam apenas 21 dias para a final do programa. Ansiosos com a reta final, os peões brincam sobre aumentar o tempo do programa, e Gilsão propõe uma repescagem. "Já pensou? Volta todo mundo que já saiu".

"Deus me livre! Aquelas mulheres chatas que tinha aqui. Se for pra voltar que voltar só nossos amigos, agora aquela mulherada chata, Suelen, Camila, chatas", dispara Vanessa.