Paola Carosella diz que saiu do MasterChef por não ter 'nada de novo a dar'

Paola Carosella, 52, explicou que decidiu deixar o time de jurados do MasterChef Brasil (Band) por sentir que não tinha mais "nada de novo" para oferecer aos telespectadores.

O que aconteceu

Carosella contou que o reality culinário foi um aprendizado, mas que chegou a um ponto em que se tornou repetitivo. "Eu senti que não tinha mais nada de novo para dar. Entrei sem saber o que estava fazendo, aprendi a fazer TV, construí uma personagem que eu gostei muito, que era a professora durona, mas que dava todas as dicas, que acompanhava no caminho do aprendizado, que acolhia, mas que era dura quando necessário", disse no podcast PodDelas.

A chef destacou que foram "colocadas coisas novas a cada temporada" até perceber que não tinha mais em que inovar. "Chegou uma época, depois da edição que fizemos na pandemia, pensei: 'não tenho mais nada de novo para dar [ao telespectador] e não quero ficar fazendo a mesma coisa'. Preciso me colocar em lugares novos e dar coisas autênticas para as pessoas."

Quando senti que entrei no modo repetitivo não fazia mais sentido. E a Band foi superamorosa, me deixou sair bem, foi tudo bonitinho.

Paola Carosella integrou o elenco do MasterChef Brasil por seis anos, ao lado de Henrique Fogaça e Érick Jacquin, e deixou a atração em 2021. Atualmente, ela mantém um canal ativo no YouTube e comanda o programa Alma de Cozinheira, no GNT.