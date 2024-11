Namorada de Gui comenta supostas provas de traição: 'Não esperava tanto'

Victoria Odorico, namorada de Gui Vieira, deu sua opinião sobre as supostas provas de traição a ela, que Fernanda publicou após sair da Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Após uma semana fora das redes sociais, Victoria voltou a comentar sobre a suposta traição de seu namorado, Gui Vieira. Há cerca de uma semana, a ex-peoa Fernanda Campos voltou a mencionar um "segredo" sobre uma suposta traição de Gui Vieira: o ator teria flertado com uma de suas amigas, Maju, quando já namorada Victoria.

Em entrevista ao "De Hoje a Oito com Kadu Brandão", podcast do iBahia, Victoria garantiu que conversou muito com Guilherme antes de ele entrar no reality, mas que ainda assim o episódio "a pegou de surpresa". "[Ele disse] Você tem que ter uma cabeça boa, confiar em mim. Muita coisa pode aparecer", contou.

Quando veio a bomba, pensei 'Agora eu entendi o que todo mundo passa'. Eu esperava, mas não esperava tanto Victoria Odorico

Ela ainda contou que ficou "impressionada" com a maldade de algumas pessoas, citando indiretamente Fernanda, mas que recebeu apoio de sua família e amigos.

Questionada sobre se acreditava ou não nos "prints" publicados com a suposta troca de mensagens, Victoria esclareceu que seu relacionamento com Guilherme não é aberto e que não acredita que a conversa seja real. "Com plena certeza, sem sombre de dúvidas, e é falso".

Ela ainda disse que a troca de mensagens pode ter ocorrido antes de seu namoro, uma vez que os "prints" não tem indicativo de data.

Por fim, Victória ainda opinou sobre Fernando e sua relação com seu namorado. "Acho que o Fernando é apaixonado por Guilherme. No meio de tanto ódio, tem que existir amor".

Já sobre a relação com Yuri, ela afirmou que os dois se tratam "como irmãos".

Paralisia facial

Na entrevista, Vitória também comentou sobre sua paralisia facial, que surgiu nas últimas semanas. "Foi um susto, do nada parou [meu rosto]", contou.

A namorada de Gui afirma que tem feito fisioterapia e yoga facial para lidar com as sequelas. "Já senti uma diferença", disse. "To recuperando".

Ela também afirmou que o episódio mexeu com sua autoestima. "Antes de começar o programa, minha autoestima não estava das melhores, inabalável. Eu enfrentava já umas questões", diz. "Mas eu faço terapia e estava bem melhor. Ai veio a paralisia".

