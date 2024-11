Modelo brasileira é sequestrada com o marido e a filha em São Paulo

Luciana Curtis foi vítima de um sequestro com a família em São Paulo na última quarta-feira (27).

O que aconteceu

A modelo foi sequestrada com o marido e a filha em São Paulo. Segundo o Metrópoles, a família estava saindo de um restaurante no bairro da Lapa, zona oeste da cidade, e foi levada para um local no Parada de Taipas, onde foram mantidos em cativeiro.

A assessoria de imprensa de Luciana confirmou que a modelo, a filha e marido foram libertados e estão bem. Ainda segundo o Metrópoles, os suspeitos teriam conseguido fugir antes da chegada da equipe da Divisão Antissequestro do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope), nesta quinta-feira (28/11), ainda segundo o veículo.

Luciana é modelo agenciada pela agência WayModel no Brasil e Ford Models nos Estados Unidos. Entre as marcas de destaque para as quais já trabalhou, está a grife italiana Gucci.