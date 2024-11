Marcelo Medici não conta com quem é casado: 'Existe um preço na exposição'

Convidado do "Desculpa Alguma Coisa", videocast de Universa com Tati Bernardi, o humorista Marcelo Medici explicou por que não costuma compartilhar informações pessoais em entrevistas e nas redes sociais. "Eu acho legal que as pessoas falem, não tenho nenhum problema com isso. Nunca escondi nada da minha vida. Mas eu fico pensando que algumas coisas precisam ser preservadas. Existe um preço de você ter essa exposição."

Ele também falou sobre as mensagens que recebe na internet. "O que o pessoal quer é que você fique trabalhando nas redes sociais. E no caso de humor, eles querem que a gente faça piadas, personagens. Não tenho condições, não é a minha. É uma outra linguagem, e acho que sou de outra geração", contou.

Marcelo Medici conta de atriz que falou mal de sua peça: 'Hoje não suporto'

O ator Marcelo Medici lembrou do caso de uma atriz que foi à sua peça, sentou na primeira fileira e não riu em nenhum momento. "Não me desconcentrou, mas me deixou triste. Era uma pessoa que eu admirava, super famosa. Ela não é obrigada a gostar, mas eu soube que ela foi falar para o meu produtor: 'por que você está produzindo um negócio desse?'".

"Hoje em dia não suporto, nem acho tão boa mais. Não sou uma pessoa vingativa, mas adoro quando está numa novela lascada. (...) Isso é um assunto que hoje em dia rende muitas DMs no instagram: 'quem é, quem é?'".

Marcelo Medici fala sobre críticas ao humor: 'Há um policiamento que não existe no drama'

O humorista também falou sobre a peça "Cada Um Com Seus Pobrema", em que atua há mais de 20 anos. Segundo ele, foi preciso adaptar algumas cenas para os tempos atuais.

"Tentamos atualizar no melhor sentido. A gente precisa melhorar enquanto sociedade, a gente vê coisas que passavam batido e que podem magoar pessoas. Quando eu assisto hoje em dia uma fita antiga, eu penso: 'meu deus, eu falava isso'. Então tem uma série de coisas que me incomodavam e outras que eu não percebia".

Ele também comentou sobre os limites do humor e as críticas que recebe. "O que eu acho engraçado é que com a comédia existe um policiamento que não existe com o drama. Ninguém vai falar assim: 'essa novela tem muita maldade, tem que tirar'. O humor querem que tire, querem que acabe, falam que aquilo é horrível, que não traz nada de bom".

Marcelo Medici fala sobre fama: 'Precisava de selo do RJ, de garota do Fantástico'

Marcelo comentou sobre a dificuldade de despontar nacionalmente fora do Rio de Janeiro e ser aceito na cidade.

"Passou um pouco, mas essa questão da novela, parecia que para você acontecer nível Brasil você precisava de um selo do Rio de Janeiro, de garota do Fantástico, de garota de Ipanema. Eu recebi esse selo por dois verões. Parecia que a gente era a corte, aí as pessoas te aceitam, a Zona Sul decide, você é chamado pra tudo. Hoje você vê peças no nordeste, no sul, mas sou da época que pra você acontecer tinha que ter esse selo do Rio".

Marcelo Medici conta que pediu emprego a Silvio de Abreu: 'Seria ator frustrado'

O ator contou que mudou de patamar financeiro após o sucesso de sua peça, o monólogo "Cada Um Com Seus Pobrema", e a participação em novelas na Globo.

"Eu devo ao Silvio de Abreu que me fez esse convite. Foi a única pessoa que eu pedi emprego na minha vida. Eu encontrei e falei assim: 'Silvio, se eu nunca fizer uma novela sua eu vou ser um ator frustrado'. Ele falou: 'manda teu material'. (...) Eu acho que a junção da peça com a TV me proporcionou um público bacana".

