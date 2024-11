Misturar perfumes é tendência, mas será que dá mesmo certo? Saiba combinar

Como é sua rotina com o uso de perfumes? O layring, uma técnica que mistura diferentes tipos de fragrâncias, está ganhando cada vez mais adeptos. Só no Tiktok a hashtag #perfumelayring tem mais de 35 milhões de visualizações - e infinitas dicas de combinação.

"Faço layring ha 37 anos. Para mim, é uma maneira do consumidor expressar sua criatividade", diz a perfumista francesa Alienor Massenet, vice-presidente sênior da casa de fragrâncias Symrise. Ela é responsável pelo Florata Red, de O Boticário, Million Gold, da Rabanne, o Essencial Único, da Natura, entre outros. A reportagem encontrou ela e outros quatro perfumistas durante o "A Arte da Perfumaria", evento promovido de maneira inédita no mundo por O Boticário.

Cheiro é algo único e individual, assim como a coragem de misturá-los sem medo. "Você pode fazer um layring quando escolher fragrâncias que não são complexas. Só dá para saber o que funciona para nós por tentativa e erro", diz a perfumista britânica Louise Turner, da casa de fragrâncias Givaudan. Ela assina o Miss Dior Blooming Bouquet, da Dior, e o Her Code, de O Boticário, por exemplo.

Turner diz que no Oriente Médio os consumidores têm o hábito de misturar fragrâncias, devido à grande variedade de cheiros e sabores locais.

Você precisa confiar em seus institutos. Não tem certo ou errado , explica.

O francês e perfumista Pierre Aulas, diretor olfativo de O.U.i Paris, vê a tendência como algo geracional - não à toa é algo que está se espalhando pelas redes sociais. "O desejo de ser único é o que está em alta, principalmente entre os mais jovens", diz.

Para o perfumista de O Boticário, Cesar Veiga, saber combinar cheiro é o mesmo que harmonizar uma maquiagem: questão de gosto e bom senso. "As fórmulas da perfumaria hoje em dia se conversam, mesmo quando são de famílias olfativas diferentes. Essa amplitude permite que você combine de acordo com seu gosto pessoal", diz.

Tem como errar?

A maior preocupação daqueles que não se sentem seguros em misturar é o resultado. Será que vai dar certo? Afinal, os perfumes foram pensados para serem equilibrados antes de chegar ao consumidor. Mas os perfumistas são unânimes: dá certo, sim.

"A perfumaria é subjetiva. Não há regras, tudo é possível. Posso odiar um cheiro e você amar, por exemplo. Por isso acredito que todos podemos encontrar nossas combinações. Não há regras para o layring", explica o perfumista alemão Frank Voelkl, da casa de fragrâncias Firmenich. Ele é o nariz por trás e cheiros como Bamboo, da Gucci e Egeo Dolce, de O Boticário.

"Crio um perfume para as pessoas fazerem o que quiserem com ele. Dizer que não se pode misturar é o mesmo que um cantor falar que você pode ouvir suas músicas, mas não cantá-las em um karaokê", diz o perfumista Pascal Gaurin, vice-presidente da International Flavors & Fragrances (IFF). É dele criações como Amber Intrigue, do Tom Ford, e Malbec Black, de O Boticário.

Se você quer se aventurar, os perfumistas indicam alguns caminhos que pode seguir em busca de sua própria 'mixologia de cheiros':

Escolha um curinga

Se está insegura, comece misturando um perfume musk com qualquer outro. "Essa é o único caminho olfativo que combina com todos os cheiros. É como se ele fosse uma segunda pele, que ressalta a sensualidade e aumenta a duração da fragrância", explica Veronica Kato, perfumista da Natura.

Misture na mesma marca

Sim, você pode fazer todo o tipo de mix de fragrância, mas segundo Voelkl, se usar cheiros da mesma grife, as chances de erro são menores. "Nesse caso, os cheiros costumam ser mais compatíveis", ensina.

Opte por cheiros opostos

Para misturar com sucesso é importante buscar contrastes. Você pode fazer um layring de uma fragrância fresca e acrescente uma camada de um perfume mais quente, por exemplo. Veronica Kato dá uma dica de combinação. "Misture o cítrico com o floral", diz.

Poucas notas = mais sucesso

Pense em cheiros pouco elaborados. Quando a fragrância é simples, e com poucas notas, fica ainda mais fácil esse mix. "Quando o perfume tem uma fórmula complexa, a mistura pode trazer um resultado confuso", diz Pierre Aulas.

Foque em sua personalidade

Ninguém vai usar perfumes aleatórios para o layring. Vai apostar naqueles que têm em casa. "A pessoa já sabe seu perfil e os cheiros que gosta. Então têm noção do que dará certo para o seu gosto", diz Veiga.