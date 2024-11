Julia Roberts recusou sequência de 'Notting Hill': 'Achou muito ruim'

O roteirista Richard Curtis, 68, contou que Julia Roberts, 57, recusou a ideia de fazer uma continuação de "Um Lugar Chamado Notting Hill".

O que aconteceu

Ele considerou fazer uma sequência para o filme de 1999 e revelou qual seria a trama. "Eu tentei fazer uma continuação de 'Notting Hill' em que eles se divorciariam", disse ele em entrevista para IndieWire nesta quarta-feira (27).

No entanto, Roberts não gostou da proposta apresentada pelo roteirista. "A Julia achou que era uma ideia muito ruim", assumiu Curtis.

O filme "Um Lugar Chamado Notting Hill" é considerado uma das clássicas comédias românticas. O longa conta a história da atriz Anna Scott (Julia Roberts), que acaba se apaixonando por William Thacker (Hugh Grant), dono de uma livraria.

Apesar do sucesso do filme, Grant voltou a falar sobre o assunto recentemente e detonou seu personagem. Ele criticou a falta de "coragem" de Will. "Foi como ele foi escrito e eu acho que ele é desprezível, de verdade", refletiu o astro em entrevista à Vanity Fair.