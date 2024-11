João Pessoa é um dos destinos mais badalados do mundo para 2025, diz site

João Pessoa, a capital paraibana, será um dos 10 destinos mais badalados do mundo em 2025, na avaliação da plataforma de reservas de serviços e acomodações Booking.com.

A empresa divulgou seu relatório anual de previsões para os próximos 12 meses e, segundo ele, a cidade nordestina deve crescer na preferência de turistas internacionais e encantar graças à combinação de belas paisagens, história e cultura vibrantes.

Para chegar a esta conclusão, a Booking.com entrevistou 27.713 viajantes de 33 países que planejam embarcar em trajetos a passeio ou de trabalho em até 24 meses. Confira os 10 destinos que estarão em alta no próximo ano e as apostas de passeios e atrações da empresa:

1ª: Sanya, na China

Sanya, na China Imagem: Divulgação/Booking.com

Apelidada de "Havaí da China", Sanya fica na ilha de Hainan e é um balneário de clima quente e praias impecáveis com mais de 20 km de costa. Quem visita costuma aproveitar outras belezas naturais também, como a floresta úmida de Yanoda e as fontes termais de Nantian, além de todo o conforto que os resorts de luxo da região oferecem a quem busca um misto de relaxamento com aventura.

O que fazer por lá?

Relaxar nas praias;

Visitar os templos budistas;

Aproveitar retiros com foco em bem-estar;

Observar o céu noturno .

2ª: Trieste, na Itália

Trieste, na Itália Imagem: FotoGablitz/Getty Images

Situada em uma faixa estreita de terra entre o Mar Adriáico e a Eslovênia, Trieste foi tida como "um caldeirão de culturas" já que é influenciada pela herança italiana, eslovena e austríaca. A cidade portuária é cheia de construções históricas como o Castelo de Miramare e a Piazza Unità d'Itália, além de uma linda costa e trilhas tranquilas — o que faz dela uma combinação de passado rico, com belezas naturais, um verdadeiro tesouro pouco explorado da Europa.

O que fazer por lá?

Conhecer mercados locais;

Visitar lojas de antiguidades;

Admirar construções históricas;

Encarar itinerários pouco explorados (com o auxílio de inteligência artificial, recomenda a plataforma).

3ª: João Pessoa, no Brasil

João Pessoa, Paraíba Imagem: iStock

João Pessoa foi celebrada na lista por suas paisagens verdes e uma herança cultural rica. O Jardim Botânico da cidade, suas igrejas históricas e praias tranquilas — como Picãozinho e a Praia do Jacaré — foram indicadas como visitas obrigatórias justamente por estes motivos. Já o Mercado Público de Tambaú foi considerado uma ótima pedida para quem quer conhecer o artesanato local, como a cerâmica e os bordados típicos da região.

O que fazer por lá?

Visitar lindas praias;

Explorar parques naturais;

Embarcar em tours históricos;

Encarar atividades ao ar livre e/ou de bem-estar.

4ª: Tromsø, na Noruega

Tromso, na Noruega Imagem: Divulgação/Booking.com

Localizada 350 km ao norte do Círculo Ártico, Tromsø foi tida como um dos melhores lugares do mundo para se ver as luzes da Aurora Boreal de perto. Além disso, com seus lindos fiórdes, paisagens selvagens e áreas remotas, ela oferece muitos cartões postais inesquecíveis aos amantes da natureza. A área urbana ainda conta com históricas casas de madeira do século 18 e entornos pitorescos, saunas flutuantes em seus portos para quem quer relaxar e atividades únicas como treinamentos de filhotes de husky siberiano.

O que fazer por lá?

Ver de perto a Aurora Boreal no céu noturno;

Explorar paisagens naturais tranquilas (especialmente para viajantes neurodivergentes);

Experimentar a pesca no gelo;

Realizar tours guiados em áreas selvagens;

Passear de trenó de renas;

Esquiar nos resorts da região.

5ª: Willemstad, em Curaçao

Willemstad, em Curação Imagem: Visit Curaçao

A capital de Curaçao é um destino vibrante no Caribe, que emociona viajantes com seus prédios coloniais coloridos e rica histórica — ela é reconhecida como Patrimônio da Humanidade pela Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura). Entre as atrações culturais imperdíveis, segundo a Booking.com, estão o Museu Kurá Hulanda, sobre o comércio de escravizados na região, e a pitoresca ponte rainha Emma. Quem gosta de paisagens naturais ou programas mais relaxantes poderá visitar lindas praias em cavernas e nadar com tartarugas, enquanto os que gostam de destinos movimentados vão apreciar os animados mercados de rua.

O que fazer por lá?

Aproveitar o relaxamento de luxo da ilha;

Visitar a arte de rua vibrante;

Conehcer os mercados locais com artesanatos e peças de roupas únicas.

6ª: Tignes, na França

Tignes, na França Imagem: majaiva/Getty Images

Destino de aventura nos Alpes Franceses, Tignes é mais famosa pelo seu circuito de esqui no inverno, mas é possível realizar incríveis trilhas durante o verão, além de passeios a cavalo e a realização de esportes aquáticos em seus lagos. Há excelentes opções de relaxamento para os dias movimentados, como terraços sob o sol e excelentes opções gastronômicas para se aventurar apenas com o paladar.

O que fazer por lá?

Esquiar;

Encarar o snowboarding;

Fazer trilhas;

Andar a cavalo.

7ª: San Pedro de Atacama, no Chile

San Pedro de Atacama, no Chile Imagem: Divulgação/Booking.com

Localizada em um dos desertos mais áridos do mundo, San Pedro é um destino remoto com paisagens de tirar o fôlego, de acordo com a Booking.com. Passeios guiados levam turistas para ver de perto salares cheios de flamingos, gêiseres ativos, vulcões e outros locais únicos que oferecem conexão única com a natureza. A região também é excelente para quem quer admirar o céu noturno ou encarar tours astronômicos, graças à mínima poluição de luzes na região.

O que fazer por lá?

Admirar a Via Láctea à noite;

Encarar atividades de bem-estar como aulas de yoga na cidade;

Aproveitar as fontes termais, que teriam propriedades curativas.

8ª: Naha, no Japão

Naha, no Japão Imagem: MA/Getty Images

A capital de Okinawa combina a vida moderna à cultura tradicional Ryukyuan, e visitantes podem explorar locais históricos como o Castelo Shuri e a Caverna Gyokusendo. Quem quiser animação, não deve deixar de visitar a rua Kokusai, além de provar pratos únicos como o goya champuru (fritada de melão amargo), entre outras tradições da região. Fãs de natureza ainda podem fazer passeios de caiaque pelos lindos mangues de Naha, explorar seus jardins botânicos tranquilos e mais.

O que fazer por lá?

Visitar locais históricos e jardins tranquilos;

Apostar na inteligência artificial para criar itinerários customizados à sua preferência

Visitar restaurantes "desconhecidos" para provar a comida autêntica japonesa;

Descansar em lindas praias;

Planejar viagens de carro ou experiências culturais imersivas.

9ª: Villajoyosa, na Espanha

Villajoyosa, na Espanha Imagem: Hugo/Getty Images

Charmosa, a cidade na Costa Blanca espanhola é famosa pelas ruas de casas coloridas, originalmente pintadas para ajudar os pescadores a identificá-las à distância, dos mares. Tranquila, Villajoyosa oferece aos visitantes a chance de conhecer este passado rico, além de sítios arqueológicos e outros locais históricos em tours guiados. Também é possível apenas relaxar à beira-mar e provar a cozinha tradicional mediterrânea.

O que fazer por lá?

Visitar brechós para fazer compras

Explorar a paisagem e arquitetura histórica local;

Provar a culinária espanhola autêntica;

Visitar mercados e feirinhas de artesanatos;

Relaxar em família em villas alugadas em praias.

10ª: Houston, nos EUA

Houston, nos EUA Imagem: Divulgação/Booking.com

Quarta maior cidade dos EUA, Houston possui o charme do sul, mas uma enegia bastante cosmopolita ao mesmo tempo. O distrito artístico Montrose está cheio de casa de shows e bares LGBTQ+, enquanto o seu East End tem uma comunidade latina vibrante. Houston ainda oferece uma excelente variedade de opções gastronômicas de diversas partes do país e do mundo, em que é possível realizar verdadeiros tours de restaurantes. Ainda conhecida como "cidade espacial", por suas conexões com a NASA, ela permite aos viajantes visitar o Centro Espacial de Houston para experiências imersivas.

O que fazer por lá?

Usar inteligência artificial para criar itinerários sob medida para viagens de carro na região;

Visitar sítios e fazendas;

Conhecer as praias da área;

Curtir a vida cultural vibrante da cidade;

Realizar "turismo espacial".

Tendências de viagem para 2025

A Booking.com ainda apontou nove tendências que devem fazer ainda mais sucesso com os turistas no próximo ano. Conheça a lista: