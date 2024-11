'Vovó boa de papo' criada por IA é arma para enganar golpistas por telefone

Os golpes por telefone podem estar com os dias contados. Isso se depender de Daisy Harris, uma pessoa tranquila, amante dos bichos e que tricota para passar o tempo.

Criada por inteligência artificial, Daisy é a aposta da O2, empresa de telefonia britânica, para driblar os recorrentes golpes que acontecem por telefone.

Uma das principais vantagens é que a personagem não entrega a que veio de imediato. Os golpistas imaginam estar conquistando a interlocutora, afinal, ela está no grupo dos alvos considerados mais fáceis por eles: os idosos. Porém, para o desespero deles, Daisy é uma verdadeira caça-golpes 24 horas.

Uma pesquisa britânica, conforme noticiado pelo New York Times, destacou que 40% das pessoas com mais de 75 anos assumiram receber telefonemas suspeitos mensalmente ou diariamente.

Como Daisy Harris age

'Boa de papo', Daisy Harris atende às ligações com muita educação e receptividade. No decorrer dos telefonemas, no entanto, a projeção da O2 discorre sobre temas diversos.

Me inspirei muito na minha avó. Ela sempre falava sobre os pássaros no jardim Ben Hopkins, que atuou no projeto da VCCP.

Os diálogos curiosos que nascem enquanto Daisy fala com o golpista são provenientes de gravações feitas pela avó de um dos participantes da ação.

O2, gigante da telefonia britânica, quer tentar barrar fraudes por meio da IA Imagem: Reuters

Jim Browning, considerado especialista em caçar golpes telefônicos, ajudou a O2 e a VCCP com insights para garantir que os criminosos não desliguem o telefone

Digressões sobre hobbies e família, segundo Browning, é uma das melhores estratégias, pois os golpistas não conseguem manter uma linha de raciocínio. Outro fator que ajuda é mostrar inexperiência com tecnologia.

Apesar da novidade chamar a atenção, os atendimentos feitos por Daisy Harris são ínfimos perto das incontáveis ligações realizadas por fraudadores.