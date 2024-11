Gracyanne Barbosa sobre o término com Belo: 'Mente compulsivamente'

Gracyanne Barbosa, 41, revelou o motivo do fim do seu casamento de 15 anos com Belo, 50.

O que aconteceu

Gracyanne afirmou que Belo mente o tempo todo. "É uma coisa que eu não gostaria de falar, mas não sei como responder essa pergunta sem entrar nesse assunto. Ele mente. E ele mente compulsivamente. Ele mente sobre tudo o tempo todo. E eu não estou falando de relacionamento homem e mulher, porque as pessoas vão falar: 'Ah, ele traiu'. Não tem nada a ver. Isso nunca foi o nosso problema. Mas ele mente coisas insignificantes. É muito difícil você olhar a pessoa no olho e saber a verdade, e a pessoa olhar para você e mentir", disse ela durante depoimento para o documentário "Belo, Perto Demais da Luz" (Globoplay).

Gracyanne disse que o ex-marido resolve seus problemas mentindo. "Eu não sei mentir. Eu sabia que eu ia chegar aqui e não ia conseguir falar: 'Ah, o Belo é um bom pai'. Ele não é. Ele precisa resolver essas questões. 'Ah, o Belo resolve os problemas dele'. Não, ele mente. Eu não queria fazer isso. Eu queria chegar aqui e falar: 'Ele é maravilhoso, foi um casamento incrível'. Foi um casamento incrível, mas ele mentiu pra mim a vida inteira", falou.

Por fim, a famosa conta que o amor não acabou, mas sim a vontade de estar junto. "Ele precisa cuidar da cabeça. E aí chegou um momento em que eu não tinha mais vontade de pedir: 'Poxa, fala a verdade'. Fui me afastando, ele foi se afastando. Acho que o amor continua ali, mas a vontade de resolver as questões e de estar junto acabou". Com quatro episódios, a série que narra a trajetória do cantor estreou nesta quinta-feira (28) na plataforma de streaming.