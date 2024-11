Força-tarefa luta para salvar Wikipédia de ser devastada pela IA

(Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre tecnologia no podcast Deu Tilt. O programa vai ao ar às terças-feiras no YouTube do UOL, no Spotify, no Deezer e no Apple Podcasts. Nesta semana, o assunto é: o enquadro do STF nas redes; IA x Wikipédia; Ricaços x stalker de jatinhos)

A inteligência artificial virou o novo pesadelo de uma das plataformas mais visitadas da internet: a Wikipédia.

A invasão de textos gerados por robôs tem preocupado os editores, as pessoas responsáveis por manter a qualidade da enciclopédia online.

No novo episódio de Deu Tilt, o podcast do UOL para humanos por trás das máquinas, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes explicam como a força-tarefa "WikiProject AI Cleanup" foi criada para "combater o problema crescente de conteúdo gerado por IA sem fonte e mal escrito na Wikipédia".

A equipe de editores, todos voluntários, trabalha para manter a qualidade dos textos, seja tirando informações inverídicas ou sem fonte, seja fortalecendo artigos precários.

A Wikipédia foi criada como uma enciclopédia colaborativa e por muito tempo foi vista com muita desconfiança, principalmente por acadêmicos e pesquisadores. Mas hoje nós sabemos que muitos artigos lá são bem criteriosos

Diogo Cortiz

Mudanças inadvertidas e frequentes em determinados verbetes até recebem um nome podiam ser entendidas como vandalismo e que agora tem adicionado à equação o fator inteligência artificial.

Imagino que os editores estão arrancando cabelos agora

Helton Simões Gomes

O projeto de limpeza da Wikipedia é composto por diversas pessoas ao redor do mundo, entre elas o brasileiro Lenny Maidana, de 22 anos. O estudante de História na UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) colabora com a plataforma há dois anos. Ele entrou para o time do AI Cleanup após detectar que um artigo que estava editando tinha sido copiado e a nova versão foi feita com IA e estava repleta de erros.

Após compartilhar a informação com outros editores, todos decidiram fundir os artigos. Maidana relatou a Deu Tilt como soube que tinha IA envolvida.

Ele me falou: 'eu mesmo uso IA, mas de uma forma colaborativa, sobretudo para fazer traduções'. Ele percebeu que o texto tinha erros gramaticais que decorriam mais de uma tradução do inglês do que de algo escrito em português e um jeito meio floreado de escrever -coisa de quem não sabe o que está falando

Helton Simões Gomes

O jornalista perguntou a Maidana se a invasão de textos feitos pela IA na Wikipédia era pior do que os artigos editados por seres humanos para esconder fatos ou incluir informações imprecisas. O jovem disse que sim.

É muito pior porque bota na mão das pessoas uma ferramenta que é muito mais automatizada, faz conteúdo massivo e permite que alguém - que teria preguiça de escrever alguma coisa - passe a produzir de forma mais consistente e em escala industrial

Helton Simões Gomes

Apesar de invisíveis para leitores, a Wikipédia tem regras: alguns tópicos podem ser alterações por editores com algumas qualificações, há um manual de estilo a ser seguido e é praxe incluir informação só com fonte verificada e de confiança.

ChatGPT não entra nessa conta

Diogo Cortiz

Contudo, o desafio persiste na hora de fazer essa verificação. Diogo Cortiz aponta que o olho humano ainda é a melhor ferramenta de detecção de conteúdo feito por IA que existe.

Acho importante essa força-tarefa da Wikipédia porque vai trazer o mínimo de governança para o que hoje é um dos ambientes mais usados para consulta. Inclusive, e é bom que as pessoas saibam, boa parte dos chatbots e LLMs também usaram a Wikipédia como corpo de conhecimento

Diogo Cortiz, professor e colunista do UOL

Ricaços x stalker de jatinhos

Elon Musk, Taylor Swift, Donald Trump e Mark Zuckerberg. Estes ricaços têm tantas divergências de opinião que dificilmente ocupariam a mesma sala. Mas eles possuem algo em comum: todos se irritaram com Jack Sweeney, um jovem de 21 anos por trás de perfis nas redes sociais criados para seguir jatinhos de bilionários.

Helton Simões Gomes e Diogo Cortiz contam por que essas contas geraram tanta polêmica que foram tiradas do ar.

Como ofensa de aluno a professora pode levar STF a regular redes no Brasil

O STF (Supremo Tribunal Federal) marcou para esta quarta-feira (27) um julgamento que pode mudar a forma como as redes sociais e outras plataformas digitais atuam no Brasil. Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes contam como tudo começou com uma professora que foi ofendida pelos alunos na internet.

Muitos analistas que acompanham o mundo da política têm dito que, se o congresso não regula as Big Techs, o STF vai fazer isso

Helton Simões Gomes

Isso não quer dizer que o Congresso não teve tempo para se mexer, já que o caso tem quase 15 anos. O ano era 2009, e Aliandra Cleide Vieira, professora da rede pública de Minas Gerais, acessava o Orkut.

