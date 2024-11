A Fazenda 16: Fernando detona Luana: 'Tem atitudes de uma pessoa abusiva'

No quarto da sede de A Fazenda 16 (Record), Fernando voltou a criticar Luana. Os dois disputam a décima roça do reality, além de Juninho.

O que aconteceu

Fernando criticou o jeito da peoa. "Independente da história que ela tem, não dá direito dela fazer isso com as pessoas. Ela tinha que ter mais empatia."

Sidney concordou. "Como uma pessoa que já sabe o que é hostilidade e dor faz isso? Ela devia ir na contramão, entregar gentileza."

Fernando continuou reclamando da peoa. "Eu me pergunto se não é o contrário, se é ela que não é abusiva nos relacionamentos que ela tem."

Porque ela tem umas atitudes bem de uma pessoa abusiva, de tacar móveis, de ameaçar... Fernando Presto

Sidney completou. "Eu quis indagar isso. Como uma pessoa que passa por tudo isso faz tanta questão de ser hostil?".

