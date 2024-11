Fernanda Torres rumo ao Oscar 2025: O que esperar na disputa pela estatueta

Protagonista em "Ainda Estou Aqui", Fernanda Torres segue rumo ao Oscar após "bombar" no perfil da Academia no Instagram.

A foto da atriz publicada pelo perfil "theacademy" já ultrapassa os 800 mil comentários —um número que chega a ser 800 vezes maior do que os das imagens de Demi Moore, Pedro Almodóvar e Julianne Moore.

Flavia Guerra explica que os "likes" não definem a votação, mas ajudam Fernanda a ter mais visibilidade e podem, sim, fazer com que mais pessoas assistam ao filme —incluindo votantes do Oscar.

Se eu fosse a Academia, já dava essa indicação logo [para Fernanda Torres], porque vai render engajamento. Vai ter excursão para ir ao Oscar. Vitor Búrigo

Premiada em Cannes em 1986 como Melhor Atriz por seu trabalho em "Eu Sei Que Vou Te Amar" (Arnaldo Jabor), Fernanda é parte de uma das oito categorias para as quais o filme foi inscrito no Oscar. Também pode concorrer a Melhor Filme, Melhor Diretor (Walter Salles), Melhor Ator Coadjuvante (Selton Mello), Melhor Roteiro Adaptador e Melhor Edição.

Apostas que podem surpreender

A lista de 85 países que disputam o prêmio de Melhor Filme Internacional no Oscar já foi anunciada, e inclui "Ainda Estou Aqui", de Walter Moreira Salles Jr. O maior concorrente do Brasil na disputa é "Emília Perez" (Jacques Audiard), que representa a França, e "Vermigio" (Maura Delpero), pela Itália, diz Vitor Búrigo. "Mas 'Emília Perez' ainda vai cair, vocês vão ver", avalia. "Começou muito bombado, mas tem cara de que vai ser apagado. Vamos engolir ele".

Outro grande concorrente é "The Seed of the Sacred Fig" (Mohammad Rasoulof), da Alemanha, que foi "queridinho" para a Palma de Ouro, mas acabou não levando o prêmio. "Tinha tudo para ganhar", avalia Búrigo. "Era a minha Palma de Ouro. Adoro 'Anora' [filme de Sean Baker que venceu o prêmio], mas era a hora de dar essa Palma era esse".

Flavia Guerra diz que é difícil prever os favoritos para a categoria do Oscar, mas que estes (incluindo "Ainda Estou Aqui") são os quatro filmes "queridinhos" na disputa. A jornalista ainda abre um parênteses para o filme africano "Dahomey" (Mati Diop), que venceu o Urso de Ouro de Melhor Filme e foi o grande vencedor do 74º Festival de Berlim. "Talvez entre, mas não sei se há outro favorito", diz.

A lista de 85 filmes será reduzida para 15 no anúncio de 17 de dezembro, e os cinco finalistas serão anunciados apenas em 17 de janeiro.