Fã de Stray Kids ganha dinheiro de desconhecida para ir ao show: 'Um sonho'

No último sábado (23), a vida de Andreza Barbosa, 22, atendente de uma padaria no Alto da Lapa, São Paulo, ganhou um capítulo surpreendente: uma cliente deu dinheiro para ela tentar comprar ingressos para ver Stray Kids.

Era sábado de manhã e Bruna, amiga de Andreza, foi até a padaria tomar um café. Elas começaram a conversar sobre o show, e Andreza desabafou que gostaria de ir, pois a apresentação aconteceria no dia do seu aniversário, mas estava muito caro. "Estava contando sobre me organizar com algumas amigas para tentar ir. Show internacional é caro demais e a gente trabalha para pagar contas, algum lazer, mas show não dá", explica.

Enquanto conversavam, uma cliente chegou para buscar uma encomenda e escutou a conversa. "Ela começou a fazer perguntas sobre o show e o valor. Falei que tinham ingressos que custavam quase um salário mínimo." Depois de um tempo, a cliente tirou o dinheiro da bolsa e colocou no balcão e avisou que era para ela comprar o show.

"Eu não entendi o que estava acontecendo. Ela disse que o dinheiro era para o ingresso. Falei que não iria aceitar. Ela insistiu que eu pegasse o dinheiro e tirasse fotos para mostrar para ela", relata Andreza, emocionada.

Eu nem conhecia ela, minhas colegas me falaram que ela era cliente há um tempo e havia se mudado, portanto aparecia menos. Chorei muito, serei eternamente grata

A luta por ingressos

Após viver quase um conto de fadas, Andreza estava ciente que conseguir o ingresso não seria nada fácil. Ela mudou seu horário de almoço na padaria e, depois de um tempo, conseguiu o convite.