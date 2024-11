KT Gomez, ex de Ana Paula Minerato, fez um post no Instagram se explicando e dizendo que irá se pronunciar publicamente apenas após um pronunciamento oficial de Ananda.

O que aconteceu

O rapper confessou que está 'esperando o momento adequado' para falar do assunto. "Pessoal, eu vou me pronunciar. Estou esperando o momento adequado, acredito que sou a parte menos importante, e os assuntos referentes a mim são secundários. O tema principal tem que ser a tônica", escreveu ele nos stories.

O artista fez questão de afastar os rumores de que havia traído Ana Paula, afirmando que estava solteiro quando se relacionou com Ananda. "Adianto que estava solteiro quando me relacionei com a Ananda", continuou.

Por fim, ele afirmou que só irá fazer um pronunciamento oficial após Ananda falar com o público. "Por se tratar de um assunto secundário, postarei depois que a Ananda se pronunciar; a pauta principal é muito mais importante e delicada", finalizou.

Ex de Ana Paula Minerato se explica após acusações: 'Estava solteiro' Imagem: Reprodução/Instagram

Consequências das falas

A Band FM e a Gaviões da Fiel decidiram demitir Ana Paula após a veiculação dos áudios. A apresentadora comandava o programa "Estação Band FM" desde 2015, assim como era musa da escola de samba há muitos anos.

A Secretaria de Justiça e Cidadania de São Paulo abriu um processo contra Ana Paula para apurar os áudios racistas. A Coordenadoria de Políticas para a População Negra (CPPN) abriu expediente na Ouvidoria para apuração do caso.

Após o vazamento, Ana Paula fez uma live chorando e pediu desculpas. "Eu estou muito mal, gente, porque eu sei que o que resultou nisso foi algo horrível. Quero pedir desculpa para todo mundo que se sentiu atingido ou ofendido", disse ela.

Minerato disse ter sido vítima de um relacionamento abusivo e que o ex-namorado a "colocava contra" Ananda. "Ele usou essa traição que ele fez com essa Ananda, comigo, para poder botar ela contra mim. Ele botou ela contra mim muitas vezes. Muitas, muitas, muitas vezes. Mostrou vídeos. Falava dela, e falava coisas terríveis", afirmou.