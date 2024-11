Em um só dia, Ronaldo faz duas maldades com Celeste em 'Garota do Momento'

No capítulo desta quinta-feira (28) de Garota do Momento" (Globo), Celeste (Débora Ozório) escreve para Genoca/Edu (Caio Manhente) após ter sido proibida vê-lo por seu pai, Raimundo (Danton Mello).

Com segundas intenções, Ronaldo (João Vitor Silva) promete colocar a carta no correio, mas tudo não se passa de um plano que ele está elaborando com Mauro (João Vithor Oliveira). Ele quer ajudar o amigo a se aproximar da irmã.

Assim, ele não põe a carta em questão no correio e ainda vasculhas as coisas de Celeste para achar as cartas enviadas por Edu/Genoca. Quando as encontra, decide entregá-las para Mauro, que começará a se passar por Genoca em um encontro com a mocinha.

Edu (Caio Manhente) e Celeste (Débora Ozório) em 'Garota do Momento' Imagem: Reprodução/Globo

Ainda no mesmo capítulo: Basílio observa Bia com Clarice na Magnifique. Beatriz desaprova a campanha publicitária da Perfumaria Carioca, e Raimundo e Juliano propõem que Beto integre o time da agência.

O médico prescreve repouso absoluto a Jacira, e Teresa se desespera. Juliano pede ajuda a Maristela em relação às chantagens de Zélia. Topete ofende Eugênia, e Guto a defende. Basílio oferece aliança a Maristela para separar Beatriz de Beto. Beto decide aceitar a proposta de trabalhar na campanha da Perfumaria Carioca.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.