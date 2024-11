Eliezer chora com reação de Lua a internação de Ravi: 'Entende tudo'

Eliezer se manifestou pela primeira vez desde a internação do filho caçula, Ravi. Ele falou da reação de Lua, filha mais velha, à ausência do irmão.

O que aconteceu

O ex-BBB se emocionou ao narrar a filha procurando pelo irmão recém-nascido. "Eu estava com a Lua ontem à noite, fazendo ela dormir. Ela foi até a porta do quarto dela, bateu na porta e falou: 'Abrir, abrir'. Eu falei: 'Hora de dormir, dormir'. Ela começou a falar: 'Mão, mão'. Eu fui dar a mão porque ela fala 'mão' quando quer nossa mão, mas ela começou a tirar minha mão, ficou irritada", disse.

Eu falei: 'Não é possível, ela tá falando do irmão'. Ela: 'Irmão, irmão'. Eu perguntei: 'Nenê? Quer ver nenê?'. Ela: 'É'. Eliezer

Na legenda, Eliezer escreveu "eles entendem e sentem tudo".

Ravi está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. "A Viih Tube e o Eliezer não irão se pronunciar, pois estão totalmente focados na recuperação do bebê. Eles viveram uma sequência de eventos delicados. Neste momento, pedem apenas orações e boas vibrações, para a rápida recuperação do filho", disse a assessoria, em nota.

Filho caçula do casal tem duas semanas

Ele nasceu na segunda (11) com 3,7 quilos e 49 centímetros. Na quarta (13), Viih e Eliezer mostraram o rosto do recém-nascido pela primeira vez.

O parto foi marcado por intercorrências. Viih Tube ficou cerca de 19 horas em trabalho de parto. Ela tentou, inicialmente, ter um parto normal, mas precisou passar por uma cesariana de emergência.

Influenciadora precisou passar por uma transfusão de sangue. Ela ficou dois dias internada, um deles na UTI.

O bebê quase foi para a UTI também. De acordo com Viih, Ravi seria encaminhado para a Unidade de Terapia Intensiva Neonatal porque sua saturação (nível de oxigênio no sangue) estava baixa, mas se recuperou rapidamente e não houve necessidade de transferi-lo.