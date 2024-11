Fernando Presto é o décimo eliminado de A Fazenda 16 com 7,01% dos votos

Fernando Presto foi o décimo eliminado de A Fazenda 16 (Record). Ele recebeu 7,01% dos votos. No reality show, é eliminado o peão que recebe menos votos para ficar.

O que aconteceu

Luana Targino, primeira peoa salva, e Juninho Bill continuam no jogo. As porcentagens não foram reveladas.

Antes do anúncio, a apresentadora Adriane Galisteu discursou para os três peões. "Estamos caminhando pro final da temporada. Quanta coisa já mudou. Certezas foram postas em cheques. Brigas deixaram marcas. A gente consegue perceber as próprias mudanças?".

Galisteu falou para Fernando. "Fer, você nunca teve papas na língua e sabe disso. Se meteu numa montanha de conflitos. No começo era ferro e fogo, mas depois você aprendeu a separar o game da convivência. Independente dos motivos que levaram a mudança, o importante é ver o que o público achou dessa sua transformação".

Depois, discursou para Juninho. "Juninho, la atrás eu disse que você era um cara tranquilão, mas parece que a ficha do jogador foi caindo. Você não foge da raia e mostrou que também tem sua pimenta", disse.

Na sequência, falou sobre Luana. "Luana, no começo do jogo você estava no modo kamikaze. Mas agora esse fogo veio acompanhado de uma desenvoltura e um deboche que a gente não via antes. Você encontrou sua voz", disse.

Por fim, ela finalizou, antes do anúncio do eliminado. "Quanto os ventos das mudanças sopram, algumas pessoas constroem barreiras, outros moinhos. É uma pena que uma dessas três jornadas tão intensas esteja acabando."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Fernando? Resultado parcial Total de 4506 votos 0,55% Albert Bressan 0,20% Flor Fernandez 0,02% Flora Cruz 2,86% Gui Vieira 1,11% Gilsão 0,58% Juninho Bill 2,62% Luana Targino 25,21% Sacha Bali 37,55% Sidney Sampaio 21,93% Vanessa Carvalho 7,37% Yuri Bonotto Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 4506 votos

