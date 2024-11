Cintia Dicker sobre ter mais filhos: 'Medo depois de tudo que passamos'

Cintia Dicker disse que tem medo de ter mais filhos.

O que aconteceu

Um seguidor questionou se a modelo gostaria de ter mais filhos e ela explicou que, no momento, não, devido ao receio após o nascimento de Aurora. "Fiquei com medo depois de tudo que passamos com a Aurora. Graças a Deus deu tudo certo, mas toda aquela ansiedade, aquele medo que passei de quando estava grávida, eu acho isso deu uma bloqueada de não querer ter mais filhos".

Cintia ressaltou que pode mudar de opinião, mas tem medo de enfrentar tudo novamente. "Tudo pode mudar, a gente nunca sabe o amanhã. No momento, minha resposta seria não. Só de imaginar de alguma coisa acontecer, ter que passar de novo por tudo que a gente passou, por mais certo que deu, dá medo."

Aurora nasceu com gastrorquise, uma malformação congênita na parede abdominal do bebê, e precisou passar por duas cirurgias e foi internada. Ela é fruto do relacionamento de Cintia com Pedro Scooby.