Cantora australiana agradece apoio dos fãs após sofrer aborto espontâneo

Toni Watson, 31, agradeceu aos fãs o apoio que tem recebido desde que perdeu o bebê que esperava.

O que aconteceu

A cantora australiana gravou um vídeo ao lado do marido, Jimmy Bedford, falando sobre o assunto. "Jimmy não é uma pessoa de redes sociais, mas obrigada a todos que compartilharam palavras gentis ou nos enviaram mensagens. Estamos bem, e as coisas acontecerão quando tiverem que acontecer. Obrigada por nos dar espaço. Amamos vocês", disse ela na gravação, divulgada no Instagram.

Toni sofreu um aborto espontâneo no último dia 9 (sábado), às nove semanas de gestação, durante os ensaios para um importante show. "Assim que atingi a grande nota, senti o sangue descendo pelas minhas pernas. Estava quase 100% certa de que estava tendo um aborto espontâneo", relatou na ocasião.

Não obstante, ela contrariou as ordens médicas e fez questão de manter a apresentação, marcada para o dia seguinte. "Eu sabia que não poderia decepcionar todo mundo - a equipe criativa, a produção, os dançarinos, o coral, os fãs. Foi um dos maiores triunfos e, ao mesmo tempo, um dos momentos mais tristes da minha vida."