'Cabocla': Dois personagens inusitados passam maior perrengue para se casar

Nos próximos capítulos da reprise da novela "Cabocla" (Globo), Justino (Mauro Mendonça) e Pepa (Elena Toledo) passarão o maior perrengue antes do casamento.

O que vai acontecer

Após aceitar se casar com o coronel, Pepa achou que sua vida seria uma mar de rosas, mas não é isso que acontece. A espanhola vai sofrer para chegar até o altar.

A amada de Justino acorda sorridente, coloca seu vestido de noiva e segue em um carro para a cerimônia. Só que, no meio do caminho, tem de lidar com os empecilhos traçados por Capitão Macário (Oscar Magrini).

De acordo com ele, o motorista que conduzia Pepa, fingiu que estava com o carro quebrado, deixando-a no maior sufoco. Depois de esperar um bom tempo para que o carro voltasse a pegar, a espanhola resolveu enfrentar uma longa caminhada até a igreja.

E quando já estava com as pernas doendo e o rosto inchado de tanto chorar, teve a terrível revelação: tudo não se passava de uma armação.

Pepa vê o motorista guiando como se nada tivesse acontecido e mal pode acreditar. Porém, seu desespero se transforma em uma reação rápida e certeira, já que ela o tira do volante e segue para a cerimônia.

O rosto de Justino se ilumina com a chegada da noiva à igreja. Após horas de espera, o coronel já não sabia mais o que pensar ou como reagir diante de todos os convidados.

Depois disso, o casal se casou na mais completa felicidade. Nem toda a ansiedade e perrengue consegue acabar com a felicidade dos noivos que terão um final feliz na trama.

Justino (Mauro Mendonça) e Pepa (Elena Toledo) se casam em 'Cabocla' Imagem: Renato Rocha Miranda/Globo

A reprise de "Cabocla", novela de 2004, escrita por Benedito Ruy Barbosa, vai ao ar de segunda a sábado, logo após o Jornal Hoje, na Globo.