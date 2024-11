Antes de estreia na Globo, Eliana curte dia de sol na piscina

Se preparando para sua estreia na Globo, Eliana decidiu curtir o dia tomando sol a beira da piscina.

O que aconteceu

A apresentadora mostrou que está relaxando antes de assumir, pela primeira vez na Globo o programa 'Vem que Tem'. "Me energizando para a estreia na Globo. Hoje depois da Novela Mania de você, espero vocês no programa 'Vem Que Tem' com as melhores ofertas da Black Friday. Eu e o querido Paulo Vieira vamos te divertir. Vem que tem!", escreveu ela na legenda de um post feito no Instagram.

Na imagem, a loira aparece a beira da piscina tomando um banho de sol. Para o momento, ela apostou em um biquíni tomara que caia estampado e um óculos de sol.

O corpão da artista chamou atenção dos internautas que logo passaram a elogiá-la nos comentários. "Maravilhosa" e "Belíssima", foram algumas das palavras usadas por seus seguidores.