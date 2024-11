Alice Wegmann curte cachoeira em meio às filmagens de 'Vale Tudo'

Nesta quinta-feira (28), Alice Wegmann mostrou que aproveitou banho de cachoeira em Foz do Iguaçu, em meio às filmagens do remake de Vale Tudo (Globo).

O que aconteceu

Nos Stories do Instagram, a artista publicou algumas fotos em que aparece tomando um banho em uma das cachoeiras de Foz do Iguaçu, no Paraná, onde as primeiras cenas do remake estão sendo gravadas."

Essa semana teve isso aqui. Fui sozinha fazer uma trilha para mergulhar na cachoeira antes de começarem as filmagens de Vale Tudo", escreveu em uma das fotos.

Alice interpretará a jornalista Solange, originalmente vivida por Lídia Brondi.