Leão: A Fazenda como reality piorou muito e descambou para o baixo nível

O reality show A Fazenda, da Record, piorou muito como programa e descambou para o baixo nível, opinou o colunista Leão Lobo durante participação no Splash Show, do Canal UOL, nesta quinta-feira (28).

Começou como reality normal, mas aí foi tomando uma proporção, um rumo diferente, essa baixaria na Fazenda. Desde a edição de número 12 é que o programa descambou para um baixo nível, que parece que virou outro reality. Hoje é outra coisa. Vamos dizer que ganhou outra cara, mas uma cara péssima.

Depois que começaram a ir os atores da Record para A Fazenda, quando vai um sempre é ele quem ganha. Foi a Babi, agora está sendo o Sasha. Parece que eles já crucificam o cara. Então tirou, inclusive, aquela coisa de novidade. Tem que ser sempre uma mocinha ou um galã da Record. Ficou esquisito. Realmente piorou muito a Fazenda. É uma pena.

Leão Lobo, colunista de Splash

Segundo dados obtidos pelo Notícias da TV, parceiro do UOL, a 16ª temporada estreou em alta, com 6,8 pontos. Os números começaram a despencar a partir da terceira semana, quando o reality registrou 3,7 pontos em 5 de outubro — um sábado, dia mais fraco para as dinâmicas do reality.

A publicação afirmou que a queda se acentuou ainda mais depois da quinta semana, com a saída da atriz Julia Simoura, quando A Fazenda teve seu pior desempenho semanal.

Em A Fazenda 16, Sacha é apontado como um dos favoritos ao prêmio de R$ 2 milhões no reality show rural. No jogo, o peão tem protagonizado confrontos memoráveis com outros integrantes, como a advogada e ex-BBB Gizelly Bicalho, o ex-jogador Zé Love e a ex-panicat Babi Muniz.

Após a eliminação dos três da atração, Sacha passou a bater de frente com outros peões, dentre eles, Sidney Sampaio, seu colega de profissão.

