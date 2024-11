A Fazenda: público não pode ser responsabilizado por um elenco fraco

Faltando poucos dias para o fim de A Fazenda 16 (Record), Dieguinho, apresentador do Central Splash, acredita que Flora, Juninho, Fernando e Vanessa não se destacaram durante a temporada. Ele falou sobre o assunto durante o programa desta quinta-feira (28), reforçando que reclamar sobre as escolhas do público é uma atitude "covarde" deles.

Se acovardaram a temporada inteira e agora querem encontrar responsáveis. E eu acho mais covarde ainda virar e colocar a culpa na audiência, botar a culpa em quem está votando [...] O público não pode ser responsabilizado por um jogo mal feito de um elenco fraco. Isso que aconteceu nesta temporada inteira

Dieguinho

Dieguinho defende que, durante todo o programa, os quatro tiveram oportunidades para escolher caminhos diferentes. Ele acredita que o quarteto desperdiçou oportunidades de jogadas e agora não é a hora de chorar pelo leite derramado.

Ainda, o apresentador falou sobre como os recém-eliminados do programa tem reclamado de como a edição foi exibida. Este foi o caso de Babi e Zé Love, que não ficaram contentes com a forma como suas respectivas participações foram mostradas ao público.

Para Dieguinho, essa reclamação sobre a edição também é uma atitude covarde.

Em um reality show você é o ator, você é o personagem, você que vai dar voz às histórias que vão ser editadas. Não dá para terceirizar a responsabilidade

Dieguinho

