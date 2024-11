BBB e A Fazenda precisam entender: a burrice salva o reality, diz Chico

Do UOL, em São Paulo

Os participantes de realities shows, como BBB e A Fazenda, precisam entender que a burrice salva o formato e provoca entretenimento, conforme avaliação feita pelo colunista Chico Barney no Central Splash, do Canal UOL, nesta quinta-feira (28).

Nós precisamos tirar do elenco de reality shows participantes inteligentes. Nós não queremos neurônio, nós não queremos inteligência, esperteza, visão de jogo. Isso deixa tudo muito desnivelado. É impossível se divertir a partir do momento em que um participante hackeia todo o processo que envolve o jogo. Nós precisamos de participantes burros que não consigam encher o pau.

Quando nós temos 25 pessoas que são assim, e um que rima lé com cré, que é o caso do Sacha, infelizmente, o negócio fica desnivelado.

Nós precisamos que [Rodrigo] Carelli [diretor de A Fazenda], e [Rodrigo] Dourado [diretor do BBB] coloquem gente burra, porque, quando tem uma pessoa que saca de neurônio, acontece isso que está acontecendo na fazenda. O cara domina, o cara bota para ferrar, o cara dá o tom do jogo. Chega de inteligência na TV brasileira, para queremos burrice já! Burrice! Burrice! Burrice! Chico Barney

Sacha é apontado como um dos favoritos ao prêmio de R$ 2 milhões no reality show rural. No jogo, o peão tem protagonizado confrontos memoráveis com outros integrantes, como a advogada e ex-BBB Gizelly Bicalho, o ex-jogador Zé Love e a ex-panicat Babi Muniz. Após a eliminação dos três da atração, Sacha passou a bater de frente com outros peões, dentre eles, Sidney Sampaio, seu colega de profissão.

Yuri ganha dinâmica e deixa berlinda

Com a vitória de Yuri na Prova do Fazendeiro, Juninho e Luana se juntaram na berlinda a Fernando, que havia sido vetado. O menos votado deixa o reality show na quinta-feira (28), a apenas 21 dias de sua final.

Luana foi a mais indicada

Juninho, Luana, Fernando e Yuri estão mais próximos de deixar Itapecerica da Serra. Na quarta-feira (27), três deles disputarão a Prova do Fazendeiro — Fernando foi vetado. O vencedor pode escapar da décima roça.

Guilherme (tido como o Fazendeiro da semana) iniciou a formação da berlinda indicando Juninho. Na sequência, Flor ficou imune graças ao Poder Laranja. Na votação, Luana recebeu o maior número de votos, com seis indicações. Na Puxada de Baia, Luana escolheu Fernando para ir para a roça no terceiro banquinho.

