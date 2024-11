Suelen diz não querer contato com Flora após A Fazenda: 'Muito triste'

Quarta eliminada de A Fazenda 16 (Record), Suelen contou no Aquecendo o Feno (Youtube) que não pretende continuar a amizade com Flora.

O que aconteceu

A modelo disse ter ficado decepcionada com Flora ter apontado que elas não eram amigas fora da casa. "Eu fiquei muito triste dela falar que a gente não era amiga aqui fora. Eu via a Flora pequena."

Suelen desabafou. "Eu ia na casa da mãe dela, do pai dela."

A ex-peoa disse ter recebido mensagens do irmão de Flora. "O irmão dela mandou mensagens pesadíssimas, falando que fui a pior participante.

Suelen concluiu. "Fiquei bem chateada com ela, decepcionada. Uma pessoa que não quero nem falar aqui fora."

