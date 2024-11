6 mortes e passagem de tempo: as emoções do último capítulo de 'Alma Gêmea'

A reprise de "Alma Gêmea" (Globo) chega ao fim no próximo dia 6 de dezembro no Vale a Pena Ver de Novo.

O que acontece no capítulo final de 'Alma Gêmea'

Na reprise, o último capítulo deve começar mostrando Serena (Priscila Fantin) tendo um ataque cardíaco. Ela carregará Rafael (Eduardo Moscovis) para fora da mansão mesmo quase sem forças.

Rafael, muito mal, diz que não quer ficar longe de Serena e que a ama. Serena diz ter descoberto qual é a sua missão. Eles se beijam e morrem juntos.

Serena e Rafael em 'Alma Gêmea' Imagem: Reprodução/Globo

Os corpos dos dois protagonistas sobem aos céus de mãos dadas. Após isso, suas almas reveem todas as suas vidas passadas, mostrando que sempre estiveram juntos.

Ocorre uma passagem de tempo de 15 anos e os casais se encontram. Todos estarão com seus filhos e netos no lançamento do livro de Terê, que surge um homem, agora interpretado por Ângelo Paes Leme.

Adelaide (Walderez de Barros), Elias (Umberto Magnani), Ofélia (Nicette Bruno) e o Falecido (Ankito) não aparecem. Fica subentendido que os personagens idosos já partiram.

Terê é aplaudido pelo lançamento de seu livro, intitulado Alma Gêmea. Nos últimos instantes da novela, o escritor faz um discurso final dizendo que todos vão se encontrar na eternidade.

Passam-se os anos novamente, chegando a 2006. Um garoto chamado Rafael encontra uma menina chamada Serena.